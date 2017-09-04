Москва, 4 сентября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Рубль сегодня, 4 сентября, слабеет к доллару более, чем на 0,6%, однако переживать по этому поводу нет особых причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

Банк России Рубль

«Участники рынка воспользовались ослаблением аппетитов к риску после испытаний КНДР водородной бомбы, чтобы откорректировать мощный рывок нацвалюты в предыдущие несколько дней. Но фундаментально ничего не изменилось», — отметил эксперт.

«Неожиданная дефляция в 0,2% по итогам последней недели заставляет поверить в снижение ключевой ставки Банком России не на 25 б. п., а уже на 50 б. п. Приток средств нерезидентов в локальные облигации будет продолжен. Рынок энергоносителей, вероятно, вобрал в себя все последствия урагана Харви и готов к росту», — сказал он.

«На международном валютном рынке доллар пока останется под давлением — динамика зарплат продолжает пока разочаровывать. А сама геополитическая напряженность, судя по косвенным индикаторам, вероятно, вскоре, как и прежде, сойдет на нет», — полагает Вернер.

«Рубль после консолидации обновит локальные максимумы, пока же будет набираться сил, стараясь 5 сентября отыграть сегодняшние потери, вновь приблизившись относительно доллара к уровню в 57,50 рубля. Драйвером здесь могут стать цены на нефть, которые избавляются от наследия урагана Харви. Отвязанные от ситуации в штатах цены на Brent готовы превзойти максимальные значения августа и двинуться вверх выше $53,60 за баррель», — пояснил эксперт.

«Динамика на рынке энергоносителей озадачивает. Снижение добычи составляет всего лишь 96 тыс. баррелей в сутки сутки, что эквивалентно 5,5% от производства в Мексиканском заливе. При этом нефтеперерабытывающих мощностей, основного из ключевых потребителей сырой нефти, по всей стране простаивает пятая часть», — привел цифры Вернер.

«Но рубль — это все-таки нефть марки Brent, а не WTI. А здесь могут быть свои собственные истории в виде локального сокращения добычи в Ливии и Нигерии, — считает эксперт. — В последний раз такая разница между двумя марками наблюдалась в 2015 году».

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