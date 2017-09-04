Москва, 4 сентября, 2017, 14:42 — ИА Регнум. К основным проблемам российского здравоохранения следует отнести низкое качество оказания услуг населению на фоне относительно низкой заработной платы медицинских работников (согласно данным ОНФ, треть медицинских специалистов зарабатывают 10—15 тыс. рублей, 21% — 15—20 тыс. рублей, 16% — 20—25 тыс. рублей, 7% — 25—30 тыс. рублей, 21% опрошенных сталкивались с задержкой зарплаты), снижение доступности бесплатной медицинской помощи и рост цен на медуслуги и лекарства, переток врачей в частный сектор и очереди к квалифицированным специалистам в бюджетной сфере, отсутствие общедоступного качественного оборудования и другие проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов.

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«Эти общеизвестные проблемы приводят к постепенному снижению численности трудоспособного населения, — подчеркнул Соколов. — При этом на фоне официальных данных Росстата показатель смертности демонстрирует положительную динамику — число умерших в 2016 г. уменьшилось на 1,2% по сравнению с 2015 г. (около 24 тыс. человек). Естественная убыль населения в России за январь-май 2017 года выросла в три раза. За пять месяцев в стране скончалась 791 тысяча человек, появились на свет 679,2 тысячи младенцев».

«Учитывая, что данный показатель достигнут на фоне увеличения доли пожилых людей (средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла 72 лет) соотношение между основными группами населения (дети, трудоспособный возраст, пенсионеры) изменяется в сторону сокращения доли трудоспособного населения примерно на 1% (около 56,4%)», — отметил Соколов.

«Еще одной проблемой является реализация Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ в части перехода на непрерывное медицинское образование специалистов. Законом предусмотрено, что для получения права на медицинскую деятельность врачу необходимо иметь свидетельство об аккредитации. Чтобы получить его, врач обязан повышать свою квалификацию не раз в пять лет, а непрерывно, что влечет дополнительные расходы не только для ЛПУ и врачей, но, как следствие, для пациентов», — пояснил эксперт.

Проблемы здравоохранения усугубляет и нехватка финансирования. В России на него выделяется около 3,5% ВВП (Бангладеш — 3,4%, Сирия — 3,6%, Судан — 3,6%, Китай — 4,3%), тогда как ВОЗ рекомендует государству обеспечивать долю в бюджете не менее 7% ВВП.

По данным ВОЗ, затраты на здравоохранение находятся в прямой зависимости к продолжительности жизни: менее $500 в год на человека приходится на страны с продолжительностью жизни 45—67 лет, $500—1000 — 70—75 лет, более $1000 — 75—80 лет.

В России этот норматив на одного человека составляет порядка $200 при средней продолжительности жизни 72 года (в Германии — 81 год и 10,4% ВВП, США — 78,7 лет и 15,7% ВВП), привел цифры Соколов.

Отметим, что в конце 2016 года Госдума РФ утвердила сокращение расходов на здравоохранение с 544 до 362 млрд рублей, то есть на 33%. Оно нацелено на снижение объемов финансирования стационарного и санитарно-эпидемиологического обслуживания, амбулаторной медицины и научных исследований.

«На этом фоне обостряются проблемы ОМС, тарифы которого до 10 раз меньше реальной стоимости медицинской услуги. Если, например, анализ крови стоит 300 рублей, а поликлиника за него получит от 70 до 103 рублей, то очевидно, что это приводит к работе «на износ» медперсонала и «поточному» обслуживанию пациентов, а также увеличению стоимости их лечения, в том числе из-за осложнений после некачественного оказания медуслуг», — высказал свое мнение Соколов.

«В результате проводимых реформ современная система здравоохранения ориентирована на сокращение мест в больницах и повышение производительности труда в медицинских учреждениях, импортозамещение медицинских препаратов и развитие телемедицины и онлайн-технологий, тогда как системные проблемы все еще не решены. Это скачки из III—IV технологического уклада (машиностроение и массовое производство) в VI (наноиндустрия и искусственный интеллект), минуя устойчивое развитие на уровне V (электроника и информационные технологии) и демонстрирует отсутствие понимания эффективной стратегии развития данной сферы», — резюмировал эксперт.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ провела проверку «оптимизации» в сфере здравоохранения. Аудиторы сделали вывод, что основные цели оптимизации не достигнуты. Ожидаемого роста эффективности и доступности медпомощи не произошло.

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