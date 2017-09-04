Копенгаген, 4 сентября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Сам по себе законопроект правительства Дании, который предполагает изменить порядок рассмотрения энергетических проектов, не является препятствием для осуществления строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сегодня, 4 сентября, в интервью ИА REGNUM заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя последние события вокруг проект в Дании.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Здесь просто один орган меняется на другой, — отмечает эксперт, — Я думаю, что замена органа вряд ли является возможностью для препятствия (для реализации «Северного потока-2» — прим.ред.). Это не является серьезной причиной, потому что если есть позиция правительства Дании, то эту позицию может реализовывать как МИД, так и энергетическое агентство. Вряд ли энергетическое агентство как-то обособленно от мнения правительства. Весь вопрос — в каких-либо законодательных инициативах, которые они теоретически могут реализовывать».

Дело в том, что в субботу, 2 сентября, стало известно о том, что датское правительство подготовило законопроект, который позиционируется как тот, который может помешать строительству газопровода. В сообщении правительства отмечалось, что оно направило на обсуждение законопроект, дающего возможность отказаться от строительства газопровода в датских территориальных водах. Правда, здесь есть существенная оговорка. Это возможно в том случае, если этот проект противоречит внешней политике и политике безопасности интересов страны.

Как отмечало издание Politiken, еще в апреле 2017 года в Датское энергетическое агентство поступила заявка на строительство второй ветки газопровода из России до Германии. Обычно, согласно формальным правилам, подобные вопросы рассматривается в административном порядке. Однако правительство хочет изменить порядок так, чтобы начало рассмотрения иностранных заявок происходило в МИД страны.

«Вспомним Евросоюз, который говорил, что на уровне ЕС помешать будет практически невозможно, обращался к национальным правительствам, чтобы они приняли какие-то решения на своем уровне, чтобы, например, из соображений национальной безопасности этот проект не должен проходить через их территориальные воды. Такое было обращение примерно в конце весны этого года», — подчеркнул Пикин, добавив, что сама по себе замена органа не так существенна, и это не должно стать серьезным препятствием для проекта.

Копенгаген уже не в первый раз пытается вставить палки в колеса проекту «Северный поток-2». Ранее, в апреле 2017 года, ИА REGNUM сообщало, что правительство Дании планирует внести поправки в законодательство, на основании которых строительство газопровода в территориальных водах страны станет невозможным.

Всё потому, что, согласно имеющемуся датскому законодательству, власти не могут помешать прокладке трубопровода. Одна из возможностей для того, чтобы остановить проект — поставить экологический вопрос. Позднее датская сторона заявила, что будет поддерживать ЕК в намерении запросить мандат от Европейского совета для ведения переговоров по заключению соглашения с РФ. Тогда же сообщалось, что правительство этой страны предложит еще и проект закона, который позволит учитывать не только возможный экологический ущерб, но и ситуацию во внешней политике, вопросы безопасности при работе с такого рода проектами.

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