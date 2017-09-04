Екатеринбург, 4 сентября, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В Сети опубликовано видео допроса 39-летнего водителя «УАЗ», который протаранил 4 сентября киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге. Видео опубликовано на портале Е1.ru.

Цитата: скриншот из видео оперативной съемки, опубликованного на сайте Е1.ru Любитель кино из Ирбита

Мужчина после аварии скрылся, а затем обратился медицинской помощью. Инцидент произошел утром в Екатеринбурге. Подозреваемый, управлявший автомобилем «УАЗ», врезался во входную группу театра.

Машина загорелась, пожар вскоре был потушен. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, в машине были баллоны с газом, однако они не взорвались.

Правоохранительные органы пока проводят проверку. За медицинской помощью мужчина обратился с ожогами, это житель Ирбита Денис Мурашов, который состоит на учете у психиатра.

Пожар потушили за 30 минут, с огнем боролись 50 спасателей и 18 пожарных машин. На место также прибыли медики, следователи, сотрудники ФСБ и кинологи. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Полиция задержала мужчину, обратившегося с ожогами, в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога».

Предполагаемый водитель УАЗа заявил на видео, что приехал в Екатеринбург накануне, а УАЗ купил «у какого-то мужика». Никаких документов на машину у него не было, по данным СМИ, «буханку» он купил за месяц до ЧП у соседа, не оформляя документы.

Он заявил, что был в храме накануне, весь день. По данным из соцсетей Мурашова, он служил в армии, был женат, у него есть маленькая дочь. Кроме того, у него было собственное кафе: ранее он написал, что «всех приглашаю на хоккей болеть за сборную России в моем спортбаре на большом экране».

Также выяснилось, что его последний пост в «Одноклассниках»: «Православные, не берите электронные документы. Об этом нас предупреждал святой Паисий Святогорец Афонский и многие другие старцы. Это отречение от Христа».

Кроме того, по данным СМИ, на допросе подозреваемый заявил, что устроил атаку в знак протеста против фильма «Матильда» Алексея Учителя, «оскорбляющего» последнего российского императора Николая II.

Издание ZNAK отмечает, что ранее российские кинопрокатчики уже получали угрозы поджогов в виде писем от некой организации «Христианское государство — Святая Русь», а 31 августа студию «Рок» Алексея Учителя неизвестные уже забрасывали бутылками с зажигательной смесью.