Москва, 4 сентября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Оптимизация здравоохранения, проводимая в последние годы в России, совершается варварскими методами, считает оргсекретарь профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, реальное финансирование здравоохранения сокращается, и если в стране не откажутся от курса удержания госучреждений на голодном финансовом пайке, никакие общественные слушания не спасут от сокращения медицинских учреждений и их структурных подразделений.

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«Например, многие учреждения закрываются официально не потому, что попали в официальную программу оптимизации, а якобы потому, что здание пришло в негодность. В Сарапуле, например, Роспотребнадзор неоднократно выдавал предписание провести капремонт стационара туберкулезного диспансера. Предписание игнорировали, а когда надзорные органы подали в суд с требованием прекратить работу в ненадлежащих условиях, чиновники этим воспользовались, всё здание объявили ветхим, стационар закрыли, и теперь пациенты с хронической формой туберкулеза ездят на госпитализацию за 70 км в соседний город 3−4 видами общественного транспорта вместе со здоровыми людьми», — заявил Коновал.

Также, по его словам, резкое сокращение объемов стационарной помощи в пользу амбулаторной, курс на которое ранее озвучил Минздрав, привело лишь к ухудшению ситуации в здравоохранении.

«Стационарная помощь в значительной степени обходится государству дороже, так как предполагает расходы на содержание зданий, питание пациентов, бесплатные медикаменты. Однако вместо того, чтобы начать с усиления амбулаторного звена — ликвидации дефицита кадров, обучения специалистов, оснащения необходимым оборудованием — начали жестко сокращать койко-места в стационарах, объёмы госпитализаций, и тем самым, по нашему мнению, ещё более усилили нагрузку на и без того перегруженные поликлиники, на работающих здесь врачей», — подчеркнул он.

Отметим, что в настоящий момент законопроект об учёте мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций предполагает, что для принятия решения о ликвидации больницы потребуется положительное заключение комиссии из чиновников, депутатов и общественников из объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья. В случае намерения ликвидировать единственную медицинскую организацию мнение жителей должны будут донести в эту же комиссию члены представительного органа сельского поселения.

По мнению Андрея Коновала, в реальности не учитываются даже мнения депутатов и экспертных советов, чиновники высшего звена научились их обходить. Даже когда депутаты высказываются в большинстве своём против, их мнения учитываются, но не исполняются, ставится галочка, что общественное обсуждение прошло. А реальные сокращения могут проводиться вне официальных оптимизации и ликвидации больниц как юридических лиц — просто путём сокращения финансирования. Формально в таких случаях региональные власти вообще не причем, якобы непопулярные решения принимаются на уровне главврачей.

«Например, в Удмуртии инфекционной больнице урезали вдвое объём госпитализаций — с 3000 в 2014 году до 1500 в следующем. Следовательно, чтобы свести концы с концами, администрация больницы вынуждена была разогнать половину штата, сократить койки, и это даже не обсуждалось с депутатами. С нашей точки зрения, чтобы изменить картину, должны быть выработаны жесткие правила проведения обсуждений. Что касается учёта мнения населения, я бы тоже не возлагал особых надежд. В юридическом смысле это проведение местного референдума. Организовать такие плебисциты в межвыборный период никто не станет», — считает он.

По мнению Коновала, нужно пересмотреть политику в сфере здравоохранения, ввести требования персональной ответственности, вплоть до уголовной, региональных властей и главврачей за исполнение федеральных норм и порядков организации медицинской помощи. Минимальные нормативы при этом должны носить не рекомендательный, а обязательный характер.

«Скажем, соотношение количества койко-мест и специалистов по тому или иному профилю с численностью населения. С учетом, конечно, каких-то поправочных коэффициентов применительно к менее плотно населенной местности, уровню заболеваемости», — отметил Коновал.

Структурные изменения в системе здравоохранения, которые начал проводить Минздрав несколько лет назад, не имеют никакого отношения к народному здоровью и преследуют главную цель — сэкономить, считает член президиума исполкома Пироговского движения врачей России Павел Воробьев. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя грядущую волну очередных сокращений, уменьшение числа больниц и поликлиник не принесет заявленной пользы для населения, а тот факт, что жители России почти не высказывают мнения по вопросам реформ здравоохранения, только усугубляет ситуацию.

«Сокращать много что есть, можно всю медицину закрыть, поэтому простор для творчества гигантский. Структурные изменения, которые проводятся, никакого отношения к народному здоровью уже не имеют, это экономия денег. Люди сами по себе живут, сокращения сами по себе, пользу здоровью это не приносит, это точно. Все хотят экономить. Врач общей практики должен иметь вокруг себя, грубо говоря, 1500 человек, в поселке живет 200 человек, какой врач общей практики, что он там будет делать? А если у него от поселка до поселка 500 км, то он будет ездить на велосипеде или как? Все это пустые разговоры, никакого отношения к системе здравоохранения не имеющие», — отметил Воробьев.

При этом он подчеркнул, что складывается ощущение, будто текущее состояние медицины в России не устраивает только врачей, поскольку сами жители не высказывают недовольства, допуская произвол чиновников.

«А граждане молчат, гражданам хорошо, их удовлетворяет состояние медицины, никто на протесты не выходит, только медики говорят, что всё ужасно, а гражданам всё равно», — заявил он.

Отметим, по данным Счётной палаты, оптимизация в сфере здравоохранения привела к тому, что до 2018 года число больниц будет сокращено ещё на 11,2%, поликлиник — на 7,2%, а фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты частично заместят офисами врачей общей практики.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в России признали провал реформы здравоохранения. Результатами непродуманной политики Минздрава называли рост платных услуг, дефицит кадров, низкий уровень оплаты труда и другие «оптимизированные» проблемы.