Москва, 4 сентября, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Виктор Владимирович, когда и какая география будет Дней культуры Армении в России, которые состоятся в 2017 году?

Сразу хочу отметить, что раньше планировалось мероприятия Дней культуры Армении в России провести в ноябре этого года только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь же по предложению нашего Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией (РОДСА), которое поддержано министерствами культуры двух стран и посольством Армении в России, рамки значительно расширены. Вместо одного месяца они будут проходить с 1 октября по 1 декабря 2017 года практически во всех субъектах Федерации и даже в муниципальных образованиях, там, где компактно проживает армянская диаспора. Нашу идею о расширении географии, сроков и тематического содержания Дней культуры Армении в России мы обсуждали в начале года с министром культуры Армении Арменом Амиряном, послом Армении в РФ Вартаном Тоганяном, генеральным директором Федеральной дирекции музыкальных и концертных программ «Росконцерт» А.Н. Лебедевым, которому министерство культуры РФ поручило осуществить поддержку армянской стороне в проведении этой межгосударственной культурной акции. А когда мы изучили мнение еще и руководства ряда регионов, а также армянской диаспоры и российских общественных организаций, то поняли, что она получает поддержку и на местах.

Оказалось, что это будет естественно отвечать высокому уровню российско-армянских отношений во всех сферах сотрудничества, а также значимости роли армянской диаспоры в экономической, общественно-политической и культурной жизни многонациональной России. К тому же для этого есть реальные предпосылки и потенциальные возможности. В каждом без исключения субъекте Федерации проживают от нескольких десятков до сотен тысяч лиц армянской национальности, занимающих видное профессиональное и общественное положение. Не без участия армянской диаспоры практически все российские регионы ведут тесное торгово-экономическое и культурное сотрудничество с Республикой Армения или ее марзами (областями). Сегодня в России, по официальной статистике, проживают около 1,5 миллионов армян, а с учетом членства Армении в ЕАЭС и Таможенном союзе — фактически более 3 миллионов. Это и родственники тех, кто живет в России постоянно, и граждане Армении, работающие в самых разных сферах и областях, и студенты, обучающиеся во многих региональных российских вузах. Приведу одну только цифру: доля постоянно перечисляемых нашими армянами траншей составляет 86% в общем объеме, поступающих на историческую родину от зарубежной диаспоры.

Общество дружбы и сотрудничества с Арменией видит свою задачу в том, чтобы мероприятия прошли повсеместно, охватили как можно больше площадок. Мы считаем, что необходимо использовать эту гуманитарную акцию для того, чтобы еще ближе познакомить россиян с историей, культурой и искусством Армении. Наши народы связывает единая духовность. Мы хотим, чтобы культуру, искусство, историю Армении россияне в наши дни знали лучше, чем раньше. А то порой в условиях информационных перегрузок, быстротечности и суматошности жизни не все знают даже о том, что армяне — христиане. Многие и не задумываются над тем, что широко используемое, по их мнению, в обиходе, как правило, с представителями народов Закавказья, с негативным оттенком слово «хачик» — в переводе с армянского означает «крестик». Когда армянин слышит это слово, а для него оно, естественно, звучит в ласковом варианте, не только не обижается, а оно трепетно трогает его сердце.

Потому что в России слово «хачик» ассоциируется с понятием «понаехавшие с Кавказа»…

Именно, многие не знают истинного значения этого слова. Тот, кто бывал в Армении, знает, что хач — крест, а всемирно известные творения армянских камнетесов — хачкары — уникальные памятники древней армянской культуры. Те, кто хорошо учил историю и географию в школе, знают, почему армяне отличаются от других народов Кавказа. Армян неправильно зачастую называют кавказским народом, но Армения — не Закавказье, это Малая Азия, Армения имеет свое географическое положение, которое четко очерчено Армянским нагорьем. Эти простые, на первый взгляд, понятия должны стать в Дни культуры Армении доступными самым широким слоям российского общества, в том числе еще и потому, что русский и армянский народы связаны единой духовностью на протяжении даже не веков, а тысячелетия! Следует принимать во внимание также вклад армянского народа в развитие российской государственности, культуры, искусства, науки, техники и даже спорта. Мы так срослись духовно, что не придаем этому должного значения.

Здесь уместно подчеркнуть, что у абсолютного большинства армянского народа к словам «русский», «Россия» и сегодня чрезвычайно уважительное отношение. Армяне, как нигде, не забывают о вкладе русского народа и представителей других народов России в избавление от многовекового персидского и османского ига, о более 200 тысячах воинов русской императорской армии, погибших в этих сражениях, в спасение от геноцида и возрождение армянской государственности. По-доброму помнят и о совместных достижениях, достигнутых в составе единой страны в период Российской империи и Советского Союза. Об этом многочисленно и на высокой ноте свидетельствуют исторические романы и повести, стихи и поэмы, музыкальные и живописные произведения. Об этом россиянам тоже расскажут в эти Дни.

Очень важно, что гуманитарное сотрудничество носит не только межгосударственный, но и межличностный характер. Нет ничего важнее межнационального общения, тем более, когда знаешь, с кем дружишь, то и доверие между народами становится более прочным. Сегодня мы видим, как в зависимости от политических притязаний и амбиций политиков могут изменяться межгосударственные отношения, а вот отношения и взаимопонимание между людьми остаются доверительными.

Дни культуры Армении в России состоятся после прошедших в Армении Дней культуры России…

Да. В советское время такие мероприятия проходили регулярно, культурно-национальные контакты инициировались «сверху», межнациональные отношения, межкультурные связи отражали дух общности «советский народ». В постсоветское время первой, с кем Россия провела «обменные» года культуры, была Армения. 2005-й стал Годом России в Армении, а 2006-й — Годом Армении в РФ. Сегодня такие мероприятия стали уже нормой, в них принимают участие многие страны — Франция, Германия, Италия, Индия, Япония и другие. Но первой страной было возрожденное государство Республика Армения. Хочу подчеркнуть, именно возрожденное государство Армения, не впервые созданное в результате распада СССР. С 2006 года прошло более 10 лет. В этот период, конечно, армяно-российские связи развивались. Они были наполнены сезонами армянской культуры в России и русской культуры в Армении, ежегодными кинофестивалями, в том числе детской анимации и русского кино в Армении. Конечно, нынешний масштаб Дней культуры Армении в России будет иным.

Какие мероприятия предусмотрены в рамках программы? На каких площадках состоятся?

Дни Армении не ограничатся отдельными мероприятиями и акциями. Речь идет о целом их комплексе. Культура и искусство Армении многогранны. Вклад армянского народа в мировую цивилизацию известно велик. Мы постараемся, чтобы в России была представлена вся палитра культуры и искусства армянского народа — и музыка, и изобразительное искусство, и литература, и кино. Наше Общество обратилось ко всем губернаторам РФ поддержать проведение мероприятий как на региональном, так и муниципальном уровнях. Потенциал есть. «На местах» силами армянской диаспоры проводится большая гуманитарная работа, речь идет не только о воскресных школах, но и самодеятельных, профессиональных коллективах, творческих союзах всех сфер культурной жизни. Работа ведется практически повсеместно. Мы хорошо понимаем, что проведение Дней культуры Армении в России — дело не только самих армян, но и наше, русских, а также представителей других национальностей. В прошлом году я отдыхал в Евпатории. Практически каждую неделю там проходили мероприятия, посвященные культуре того или иного народа, проживающего в этом древнем городе. Когда я пришел на праздник еврейского народа, увидел, что активное участие в нем принимают вместе с другими национальными коллективами и армяне.

Какие художественные коллективы из Армении приедут в Россию для участия?

Ждем известных артистов и композиторов, литераторов, выставки художников, ансамбль песни и пляски Министерства обороны «Сардарапат» и, конечно, Ереванский государственный русский драматический театр имени К. С. Станиславского под руководством бессменного и легендарного художественного руководителя, народного артиста России А.С. Григоряна. Мы называем его русским, а между тем в составе труппы нет ни одного русского, а актеры — все армяне и говорят на прекрасном литературном русском языке, демонстрируют высокий уровень русской театральной драматургии.

Армен Джигарханян начинал свой творческий путь в этом театре…

И не только он.

Будет ли задействована армянская диаспора, в частности Союз армян России, в проведении Дней?

Само собой разумеется. Уверены: все армянские общественные организации подключатся к участию в них. Работа уже началась. Мы рассчитываем на активное участие студенческих армянских сообществ российских вузов, в том числе МГУ, Университета дружбы народов, МГИМО и многих регионов. Не останутся в стороне популярные российские армянские профессиональные артисты. Со своими программами выступят известные театральные коллективы.

Какова роль вашей организации в подготовке Дней культуры Армении в России? С кем взаимодействует Общество дружбы и сотрудничества с Арменией в ее рамках?

Выступив с предложением о расширении сроков, географии и содержания Дней Армении в России, мы хорошо понимаем, что должны оказать организационную и определенную методическую поддержку осуществлению этой масштабной акции. В первую очередь во взаимодействии и в согласии с «Росконцертом» налаживаем связь с регионами. К середине сентября мы намерены сформировать на основе информации с мест сводную федеральную программу культурных мероприятий, а затем по запросам, опять же с мест, содействовать их проведению. Здесь и создание широкого и хорошего информационного фона, а значит, привлечение внимания СМИ, блогосферы. Общество — единственная общественная организация в статусе межрегиональной из всех российских обществ дружбы с зарубежными странами. У нас есть региональные отделения в Ростове-на-Дону, в Ярославле, Иваново и других городах. Общество тесно сотрудничает с общественными организациями национально-культурных автономий армян в регионах. Национально-культурные автономии поддерживаются государством, как на федеральном, так и региональном и муниципальном уровнях. Средства на деятельность национально-культурных автономий предусмотрены бюджетом. Из 85 субъектов РФ 73 тесно сотрудничают с регионами Армении. Межрегиональное сотрудничество также имеет финансирование. Плюс ко всему мы постоянно принимаем участие в мероприятиях армянских культурных организаций.

Вы многие годы своей жизни посвятили активной работе по развитию дружбы с армянским народом, в недавнем прошлом были руководителем представительства Россотрудничества в Армении, советником посольства Российской Федерации в Республике Армения и хорошо знаете Армению. Не кажется ли Вам, что центральные российские СМИ и телевидение не уделяют должного внимания Армении как стратегическому партнеру России, а не только в сфере культуры?

Я часто бывал в Армении еще и до работы в Россотрудничестве и посольстве РФ в Армении. Уже более 11 лет являюсь президентом Общества дружбы и сотрудничества с Арменией. Изучение Армении попало в орбиту и моих научных и литературных интересов. Хочу поправить вас: Армения не только стратегический, но и самый близкий и верный союзник Российской Федерации. Это исторически оправдано и справедливо. В условиях, когда система русского мира, славянские народы переживают определенные проблемы и трудности, единственным народом и единственной страной, которые не подвержены различным политическим и другим колебаниям в отношении России, является Армения. Что касается СМИ, то это, к сожалению, общая тенденция, в том числе и дипломатических и других министерских кругов. На бумаге все прописано, разработаны стратегии по всем направлениям межгосударственных отношений. Другое дело их реализация… Мы сегодня удивляемся не только разрушению отношений с единодуховным и кровным украинским народом, но и тому, как могло произойти, что российских дипломатов в США — 450 человек, а американских в России — на 700 больше…

В Армении нет ни одного корреспондентского пункта российских СМИ, кроме «Спутника». Ни одна серьезная российская газета и телеканал в республике не представлены. А между тем Армения — важнейшее геополитическое звено политики Закавказья и Ближнего Востока. Центральные телеканалы приезжают в Армению только для сопровождения визитов самых высоких российских руководителей. К сожалению, так же обстоит дело и в других странах СНГ, СМИ не освещают жизнь наших собратьев по Советскому Союзу. Это положение не соответствуем ни целям, ни задачам развития отношений нашего государства со странами СНГ, выходцами из СССР, ни народной востребованности в информационном взаимодействии с ними. А как часто мы видим на киноэкранах героями фильмов и передач представителей народов наших ближайших соседей, бывших республик СССР? А представителей народов самой России? Я, например, не помню, когда в постсоветское время видел в фильме якута, бурята, калмыка… А между тем нам постоянно каждое утро по всем телеканалам рассказывают о жизни американских актеров, мы знаем о них больше, чем о своих собственных и наших ближайших соседей. Мы обсуждаем миграционные процессы, но если не знать культуру того или иного народа, можно остаться не только глухим к его интересам, но и потерять себя в реальности русского мира. Мы говорим об адаптации сегодняшних мигрантов в российском обществе, забывая о том, что их отцы и деды были нашими согражданами, товарищами по прямым производственным и отраслевым отношениям. Но 1 января 1992 года мы проснулись в другой стране, потеряв 30 миллионов человек, из которых 75% русских оказались в чужих странах.

Мы порой ультимативно высказываем свою точку зрения, например по поводу того, что в Армении русский язык необходимо ввести как государственный. Армяне, кстати, любят русский язык и хорошо его знают. Но при этом Российская Федерация не выделила необходимых средств для того, чтобы русский язык изучался по качественным учебникам. Русский язык в Армении изучается во всех школах со 2-го по 12-й класс в обязательном порядке. Никакой другой язык так широко в республике не преподается. Изучают даже китайский язык, но с 4-го класса. К нам в Общество приходят письма, в которых родители учеников просят оказать содействие в приобретении учебников русского языка. За нас все постсоветское время финансирование издания учебников по русскому языку для армянских школьников осуществляется через Всемирный валютный банк. Кстати, армянские дети трепетно относятся к ним — они никогда не пишут в книгах карандашом или ручкой, возвращают в библиотеку учебник в таком виде, как будто он издан вчера. Для армянина книга дороже хлеба. И это еще одно свидетельство культуры армянского народа.

«Ноев Ковчег»