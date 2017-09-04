Кингисепп, Ленинградская область, 4 сентября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Сегодня, 4 сентября, компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря от российского до немецкого побережья, в Кингисеппе (Ленинградская область) представит обоснование прохождения газопровода через Кургальский заказник. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Gazprom.ru Северный Поток-2

В Кингисеппе состоятся вторые по счету общественные слушания по поводу прокладки второй ветки «Северного потока-2». Такое мероприятие пройдет в соответствии с законодательством России по проекту отчета о воздействии на окружающую среду (ОВОС) — основным условием получения всех необходимых разрешений для строительства газопровода.

Nord Stream 2 AG подготовил документ с учетом комментариев, которые были получены ранее. Если в результате будет получено положительное заключение, то отчет передадут в Росприроднадзор на рассмотрение Государственной экологической экспертизы. Потом компания сможет получить разрешение на строительство, отмечают представители оператора газопровода.

Против прокладки трубопровода выступают российские «зеленые». Так, перед началом первых общественных слушаний Greenpeace писало, что представители Ботанического института, «Мониторинга Балтийской трубопроводной системы», Балтийского Фонда Природы, «Биологов за охрану природы» и коалиции «Чистая Балтика» в результате изучения материалов пришли к выводу о том, что в них «представлено неполное и недостоверное описание природных комплексов и объектов, которые могут пострадать от строительства». Эти эксперты также заявили, что недостоверно представлено и описание возможных видов воздействия строительства на окружающую среду, а такой подход не соответствует требованиям Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. «Зеленые» опасаются, что газопровод будет проходить через болото Кадер и другие места обитания редких видов растений и животных.

Как ранее заявил руководитель департамента разрешительной документации Nord Stream 2 AG Саймон Боннелл, если новый маршрут газопровода будет утвержден, то компания примет программу экологических и социальных инициатив. Это значит, что около 30 млн евро будут потрачены на то, чтобы поддерживать экологические характеристики Кургальского заказника, а также на обеспечение благосостояния населения, которое проживает в непосредственной близости к Кургальскому полуострову. Боннелл пообещал, что газопровод не будет пролегать в тех местах, где обитают северный тюлень и кольчатая нерпа на Кургальском полуострове и не повредит территорию обитания орлана-белохвоста. Однако представители компании-оператора газопровода не отрицают и тот факт, что труба может быть проложена на протяжении километра ценных лесов.

Дело в том, что новый проект маршрута предполагает пересечение заказника в 4 километрах от его южной границы. Основная часть газопровода пройдет через зоны заказника, которые уже подверглись сильному антропогенному влиянию, также труба будет пролегать через мелколесья и заброшенные сельскохозяйственные угодья. Маршрут не затронет наиболее чувствительные участки Кургальского заказника, то есть Кургальский риф и центральную часть болота Кадер, объяснял Григорий Вильчек, кандидат географических наук и глава российской группы по экологии и разрешениям Nord Stream 2.

Ранее предполагалось, что вторая ветка газопровода будет проложена параллельно первой. Но в результате исследований выяснилось, что организовать такой маршрут для «Северного потока-2» технически невозможно, потому что существуют требования в российском законодательстве по поводу минимального безопасного расстояния между магистральными трубопроводами и населенными пунктами.

В итоге был выбран маршрут газопровода по противоположному берегу через Нарвский залив, чтобы до минимума снизить риск экологического и социального воздействия. К такому выводу эксперты пришли после комплексного анализа всего российского побережья Финского залива.

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Nord Stream 2 AG начала процедуру ОВОС в России в апреле 2017 года. Как ранее передавало ИА REGNUM, что 30 июня в Кингисеппе состоялись первые общественные слушания по документации об оценке трансграничного воздействия на окружающую среду газопровода «Северный поток-2». Сначала планировалось, что мероприятие пройдет 1 июня, но потом было решено перенести его на конец месяца. Слушания организовала компания Nord Stream — 2 AG совместно с администрацией муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» при участии российского министерства природы.

По итогам слушаний заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минприроды России Владимир Ивлев отметил, что мероприятие состоялось в трансграничном контексте строительства морского газопровода «Северный поток-2» проводятся в РФ с учетом конвенциональных и российских требований. В слушаниях могли принять участие все заинтересованные стороны, включая представителей стран Балтийского региона — подписантов Конвенции Эспо. Вся документация была размещена на сайте ведомства и отправлена на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти, а поднятые вопросы и комментарии будут рассмотрены и учтены при дальнейшей разработке проекта.

В материалах Nord Stream — 2 AG по итогам слушаний говорилось: «Несмотря на то, что Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию Эспо, в рамках проекта «Северный поток — 2» она приняла на себя добровольные обязательства в качестве «страны происхождения», насколько это не противоречит национальному законодательству».

Отметим, что кроме общественных слушаний в Кингисеппе, такие же обсуждения и информационные встречи состоялись в Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Польше, Литве. Германия уже выдавала почти все необходимые разрешения на прокладку газопровода. Финляндия также поддерживает проект. Против выступает Прибалтика, Польша. Против проекта выступает также Дания, которая ранее заявляла о том, что может изменить свое законодательство, чтобы заблокировать строительство газопровода. Сегодня в Дании решения по подобным проектам выносит министерство иностранных дел, а также датское энергетическое агентство. Однако теперь этот порядок могут измениться так, чтобы эта компетенция была передана правительству страны.

По признанию Германии, «Северный поток-2» — жизненно важный для ЕС проект, которые позволяет обеспечить энергетическую безопасность Евросоюза, а также удовлетворить растущий спрос на газ. Все это — на фоне того, что газодобыча внутри самого ЕС из года в год сокращается из-за истощения местных месторождений голубого топлива.