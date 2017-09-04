Новосибирск, 4 сентября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Российские учёные готовятся провести эксперимент и получить принципиально новые формы материи. Об этом 4 сентября сообщил журналистам директор Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) Павел Логачев.

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Совместно с коллегами из других стран, учёные проведут эксперимент PANDA в Европейском исследовательском центре ионов и антипротонов FAIR.

С помощью эксперимента можно будет по-новому посмотреть внутрь мельчайших частиц. Учёные нацелены на поиск новых форм материи.

«Это имеет выход в астрофизику. Процессы образования тяжелых элементов во вселенной, в звездах до сих пор вызывают вопросы. Один из вариантов изучения процесса является изучение нейтрон-избыточных ядер, через которые, вероятно, идет образование тяжелых элементов во вселенной», — сказал Логачев.

Он также добавил, что эксперимент поможет понять, почему существуют такие планеты, как Земля с широким спектром элементов. По его словам, это один из способов правильного понимания вселенной.

В Новосибирске с 4 по 8 сентября проходит рабочее совещание, касающееся эксперимента PANDA. В мероприятии участвуют более 70 ученых из России, Германии, Франции Нидерландов, Австрии Швеции и других стран.