Екатеринбург, 4 сентября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водитель автомашины «УАЗ» сам совершил поджог, который привёл к пожару внутри киноконцертного театра «Космос». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

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По факту умышленного повреждения имущества путём поджога здания театра возбуждено уголовное дело. Под подозрение попал 39-летний житель Ирбита. На его теле — обширные ожоги. В связи с этим он доставлен в одну из больниц Екатеринбурга.

Как и в случае с ЧП в Сургуте, силовики полагают, что гражданин имеет психические проблемы. По предварительным данным, он состоит на учёте у психиатра.

Следователи просят очевидцев предоставить всю известную им информацию. Расследование дела продолжается.

Также не утихает и обсуждение ЧП на форумах и в соцсетях. Часть граждан полагают, что это был теракт. В то же время другие пользователи соцсетей категорически опровергают данное утверждение. По их словам, ЧП случилось рано утром, когда внутри здания и возле него было практически безлюдно, и если бы это была попытка теракта, то никакого смысла она не несла. «Скорее всего, пьяный», — предположили горожане.

При этом отметим, что к входной группе автомашинам так просто не проехать. По данным граждан, перед тараном водитель вынул один из столбиков, ограничивающих движение транспорта. Кроме того, после инцидента он совершил поджог. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, ЧП случилось рано утром 4 сентября.