Екатеринбург, 4 сентября, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан водитель автомашины «УАЗ», протаранившей киноконцертный театр «Космос». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области.

Андрей Алексеев Киноконцертный театр «Космос»

Им оказался мужчина 1978 года рождения. После аварии он скрылся и обратился за медицинской помощью.

А между тем врио губернатора региона Евгений Куйвашев взял ликвидацию последствий и ход расследования инцидента на контроль. Он поручил министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву оперативно информировать его обо всех новых обстоятельствах.

«Сейчас задача служб и силовых ведомств дать правовую оценку этому акту и предпринять все силы для поиска виновных. Органы власти Свердловской области оказывают и готовы оказывать любую поддержку для расследования и скорейшей ликвидации последствий возгорания», — заявил глава региона.

Отметим, в соцсетях граждане сообщают, что к месту, где произошёл инцидент, так просто не проехать. Также люди добавляют, что в машине были баллоны, предположительно, с газом. Но они не взорвались.

Горожане опасаются, что это мог быть теракт или его репетиция. Правоохранительные органы пока проводят проверку.

Напомним, ЧП случилось утром 4 сентября. «УАЗ» врезался во входную группу театра и загорелся. Обошлось без жертв.

Отметим, в этот день в театре должен был проходить кинофестиваль. Из-за ЧП показы отменены.