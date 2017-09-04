ЦБ РФ лишил лицензии «Русский международный банк»
Москва, 4 сентября, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Банк России с 4 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Русский международный банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.
Решение принято в связи с тем, что из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.
Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ЦБ РФ неоднократно применял в отношении «Русского международного банка» меры надзорного реагирования.
Как отмечается в официальном сообщении, в банке дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.
При этом руководство и собственники кредитного учреждения не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
В банке назначена временная администрация.
По величине активов «Русский международный банк» занимал 137 место в банковской системе РФ.
Как сообщало ИА REGNUM , 21 августа 2017 года Центробанк РФ лишил лицензии московский банк «Северо-восточный альянс». С начала 2017 года отозваны лицензии у 35 банков.
Напомним, за 2016 год Центробанк РФ отозвал лицензии у 88 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.
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