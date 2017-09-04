Москва, 4 сентября, 2017, 08:12 — ИА Регнум. По состоянию на январь 2017 года в России увеличилось число долгожителей, родившихся 100 и более лет назад, что почти на тысячу человек больше прошлогоднего показателя, сообщают 4 сентября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

В издании отметили, что с января 2016 по январь 2017 года число человек, родившихся 100 и более лет назад, увеличилось на 923 человека и достигло 15 тыс. 704 человек, при этом с 2014 по 2015 год рост был всего 600 человек. Большинство из долгожителей — женщины (12 тыс.), и около 9 тыс. проживают в городах.

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По словам доктора исторических наук, профессора факультета глобальных процессов МГУ Андрея Коротаева, увеличение числа долгожителей носит закономерный характер, а устойчивый рост продолжительности жизни в России наблюдается с 2005 года.

«Это связано прежде всего с развитием медицины. Очевидно, что технологии в последние годы шагнули далеко вперед. Достигнуты серьезные успехи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщил Коротаев.

Он также добавил, что на сегодняшний день создаются всё более эффективные медицинские препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, «что для людей старшего возраста особенно важно».

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По данным Минздрава РФ, за 2016 год продолжительность жизни граждан увеличилась на 0,5 года, впервые достигнув 72 лет. Кроме того, смертность детей снизилась на 12,5%, трудоспособного населения — на 3,3%, пожилых людей — на 0,8%.