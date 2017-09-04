Москва, 4 сентября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Новый пункт пропуска в Московский Кремль появится у Спасских ворот. Его начнут строить 4 сентября, сообщает портал «Вести» со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Кремль

Во время проведения работ для посетителей Кремля будет закрыт выход через Спасские ворота. Закончить строительство планируют 25 октября.

В ФСО отметили, что сооружение будет построено правее Спасских ворот и не изменит архитектурный облик Красной площади. Строительство будет производиться осенью, поскольку в этот период Кремль посещает меньше туристов.

Предполагается, что в новом сооружении разместится оборудование, необходимое для обеспечения безопасности.

Эта конструкция будет аналогичной той, что поставили у Кутафьей башни в 2012 году. Через этот пункт пропуска проходят туристы и посетители Государственного Кремлевского дворца.

Сообщается также, что в будущем подобное сооружение может быть построено у Боровицких ворот.