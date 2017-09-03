Воронеж, 3 сентября, 2017, 21:25 — ИА Регнум. В Воронежской области столкнулись около 30 автомобилей. Об этом сообщает главное Управление МВД России по региону.

Tysto Авария

Инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября, на 631 км ав­тодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе. По последним данным, в результате аварии пострадали 4 человека.

«В результате ДТП 4 человека, в числе кот­орых пятилетняя девочка, получили телесные повреждения, доставле­ны в медицинское учр­еждение, — говорится в сообщении. — Около 30 автомобилей получили механические повреждения».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произ­ошедшего.

Другие подробности пока неизвестны.