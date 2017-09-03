В Воронежской области произошло ДТП с участием около 30 автомобилей
Воронеж, 3 сентября, 2017, 21:25 — ИА Регнум. В Воронежской области столкнулись около 30 автомобилей. Об этом сообщает главное Управление МВД России по региону.
Tysto
Авария
Инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября, на 631 км автодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе. По последним данным, в результате аварии пострадали 4 человека.
«В результате ДТП 4 человека, в числе которых пятилетняя девочка, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении. — Около 30 автомобилей получили механические повреждения».
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Другие подробности пока неизвестны.