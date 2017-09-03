Москва, 3 сентября, 2017, 19:23 — ИА Регнум. 3 августа на стадионе «Арена Химки» между сборной России и клубом «Динамо» был разыгран товарищеский матч, завершившийся со счетом 3:0 в пользу сборной.

Mr.Grand Стадион Арена Химки

На 22-й минуте российский полузащитник Антон Миранчук открыл счет великолепным ударом слета после неудачного выноса из штрафной «Динамо» — 1:0.

Через 18 минут форвард «Тосно» Антон Заболотный удвоил преимущество в счете, замкнув прострел Константина Рауша с левого фланга — 2:0.

В начале второго тайма дебютант сборной Марио Фернандес довел счет до разгромного ударом в пустые ворота после рикошета от перекладины — 3:0.

Статистика матча (Россия/"Динамо»)

Удары 12/7

Удары в створ 4/1

Владение 48%/52%

Фолы 15/19

Составы на матч:

Россия: Лунев, Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кузяев, Заболотный, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рауш, Тарасов.

«Динамо»: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Соу, Тиам, Темников, Катрич, Луценко, Вандерсон.

Голы: Ан. Миранчук 22 — 1:0, Заболотный 40 — 2:0, Фернандес 57 — 3:0.