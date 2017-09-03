Екатеринбург, 3 сентября, 2017, 18:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге открылся исторический мультимедийный парк «Россия — моя история». В уральском филиале музея планируется проводить выездные уроки истории, факультативные занятия, собрания краеведческих кружков и секций. Парк состоит из четырех выставок: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945», «Россия — моя история. 1945−2016». Отдельное место в новом музее отведено истории Свердловской области. Региональный контент уральские историки и краеведы разрабатывали в течение года. По словам директора учреждения Натальи Прошиной, более чем тысячелетняя история страны оживет в музее при помощи современных технологий — от сенсорных экранов до 3D-реконструкций.Примечательно, что Екатеринбург — второй город после Уфы, где заработал филиал московского парка «Россия — моя история».

Myhistorypark.ru Интерактивный образовательный проект «Россия – Моя история»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется, что проект парка-музея «Россия — моя история» будет распространен на 25 городов РФ, в частности, интерактивные экспозиции появятся в столицах разных регионов страны. Первым регионом, где был открыт музей, стал Башкортостан. Администрация Уфы открыла парк весной 2017 года.

В Нижнем Новгороде музей откроется в октябре, церемония станет частью масштабного празднования 800-летия города.

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