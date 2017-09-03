Астана, 3 сентября, 2017, 14:22 — ИА Регнум. В Астане в 2 сентября в 21:00 произошла массовая драка на строительстве комплекса «Абу-Даби Плаза». По информации МВД, на территории «Абу-Даби Плаза» произошла небольшая потасовка между работниками из Индии и гражданами Казахстана. Драка произошла из-за отказа охраны выпускать работника из Индии в нетрезвом состоянии. Гражданин Индии позвал своих соотечественников, и они избили охранника. Местные работники заступились за него, случилась потасовка, в которой приняли участие около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании.

Newtimes.kz Массовая драка на строительстве комплекса «Абу-Даби Плаза»

Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал данный конфликт на своей странице в социальной сети Facebook:

«По ситуации на Абу Даби плаза. Произошел конфликт между сотрудниками охранных организаций и иностранных работников на бытовой почве. На данный момент на место выехали представители государственных и правоохранительных органов. Проведены переговоры, инцидент исчерпан, по результатам будут приняты соответствующие меры. Просим воздержаться от лишних комментариев во избежании конфликтных ситуаций и провокации»

Как сообщается в сообщении ДВД города Астаны на место происшествия прибыли представители государственных структур и правоохранительных органов. Оперативно принятыми мерами инцидент был локализован.

Однако ряд граждан, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку. Прокурором района «Есиль» было сделано официальное предупреждение об ответственности за нарушение правопорядка. Несмотря на предупреждение граждане, не подчиняясь законным требованиям правоохранительных органов, продолжали нарушать общественный порядок.

В целях предотвращения противоправных действий группа правонарушителей для проверки и установления личностей доставлены в УВД района «Есиль», где в отношении 8 лиц приняты меры административного характера, возбуждено административное производство, материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в административный суд. Остальные задержанные после проведения профилактических бесед отпущены.

В результате потасовки двое граждан Индии с ушибами и телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

Напомним также, что последние крупные беспорядки с участием иностранных рабочих в Казахстане происходили в 2006 году на месторождении Тенгиз между казахстанскими и турецкими рабочими.