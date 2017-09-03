Вашингтон, 3 сентября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Государственный департамент США дал разъяснения по поводу обысков в российских генеральном консульстве в Сан-Франциско и торговом представительстве в Нью-Йорке. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепа сегодня, 3 сентября.

Jared Дядя Сэм

В Госдепе заявили, что обыски в дипломатических представительствах России в Сан-Франциско и Вашингтоне были проведены для «обеспечения безопасности объектов» и «подтверждения того, что российское правительство освободило помещения».

Проверка подтвердила, что российские дипломаты действительно покинули здания консульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним, власти США потребовали от России закрыть свое генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Этому предшествовала череда взаимных санкций, инициаторами которых выступила американская сторона.