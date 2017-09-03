Токио, 3 сентября, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Член японского императорского дома принцесса Мако выходит замуж за простолюдина — своего бывшего однокурсника Кэя Комуро. О помолвке было объявлено сегодня, 3 сентября, управлением делами императорского двора Японии.

Monadaisuki Принцесса Мако

Ранее предполагалось, что объявление о помолвке будет сделано 8 июля, но было принято решение его отложить из-за стихийного бедствия на юго-западе Японии, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям.

Свадьба должна состояться в 2018 году. Точная дата пока не объявлена.

Император Японии Акихито, который приходится принцессе Мако дедом, дал своё согласие на брак. До заключения брака принцесса Мако и Кэй Комуро проведут традиционный обмен подарками, а затем семья жениха передаст семье невесты свои предложения по дате свадьбы.

Стоит отметить, что после брака с Комуро Мако перестанет считаться членом японского императорского дома, так как семья Комуро не может похвастаться благородными предками. С другой стороны, у Мако нет никаких шансов занять Хризантемовый трон, так как по закону о престолонаследии Японии от 1947 года императором может быть только мужчина.