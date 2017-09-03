Вашингтон, 3 сентября, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне и генеральном консульстве в Сан-Франциско прошли незаконные обыски, проведённые американскими спецслужбами. Об этом накануне, 3 сентября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Флаг США

По словам Захаровой, в обысках участвовали сотрудники американского Федерального бюро расследований.

«В США сотрудники ФБР начали обыскивать загранпредставительства России. В официальных аккаунтах МИД России в соцсетях будем публиковать фото и видеоматериалы об этом торжестве демократии», — заявила Захарова.

Напомним, власти США потребовали от России закрыть своё генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне. 2 сентября сотрудники консульства и торгпредств покинули здания, в которых работали. После этого туда с обысками пришли сотрудники американских спецслужб.

При этом в Государственном департаменте цинично заявляют, что проводят «инспекцию» и «обход» для обеспечения безопасности зданий, и это якобы не противоречит Венской конвенции.

Во время обысков сотрудники американских спецслужб вели видеосъемку без согласия российских дипломатов. Более того, российским дипломатам не разрешили присутствовать при всех мероприятиях, связанных с обысками.

«Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем», — написала Захарова на своей странице в Facebook.