Пхеньян, 3 сентября, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Северокорейские специалисты завершили разработку компактной водородной боеголовки, которая может быть установлена на межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом 3 сентября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Взрыв ядерной боеголовки

Боеголовка была представлена лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время инспекции, которую он проводил в Институте ядерных разработок. Глава государства наблюдал за процедурой установки бомбы на баллистическую ракету.

Отмечается, что мощность боеголовки варьируется в пределах «от десятков до сотен килотонн». Все ее составляющие произведены внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что в течение ближайших месяцев запуск Северной Кореей баллистических ракет большой дальности может стать реальностью. В этой связи он призвал Китай предпринять более активные дипломатические шаги по разрешению кризиса на Корейском полуострове.

Очередной виток кризиса вокруг ракетной и ядерной программ КНДР возник 28 августа, после запуска Пхеньяном баллистической ракеты малой дальности, пролетевшей над Японией. Токио тогда потребовал созыва экстренного заседания Совбеза ООН.

Читайте также: МИД Франции: Вскоре у КНДР будет баллистическая ракета большой дальности