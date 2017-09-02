Симферополь, 3 сентября, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Экипаж Международной космической станции внимательно следит за процессом строительства моста через Керченский пролив. Об этом в социальных сетях сообщил российский космонавт Сергей Рязанский, опубликовавший также снимки с борта станции.

Kremlin.ru Строительство Крымского моста

«Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив закреплена на фарватерных опорах. Мы тоже с МКС следим за строительством», — написал космонавт в микроблоге в Twitter.

На фотографии виден строящийся мост, можно различить и арку, которая была установлена 29 августа. На странице в «Вконтакте» космонавт также опубликовал снимки, сделанные за несколько дней до установки конструкции.

«Прогресс налицо», — отметил Рязанский.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа железнодорожный арочный пролет Крымского моста был поднят на проектную высоту — 35 м над уровнем моря — и установлен на фарватерные опоры. Подъем конструкции весом более 6 тыс. тонн занял почти 12 часов, арку поднимали на 700 тросах с помощью мощных домкратов. Операция прошла в штатном режиме. Спустя несколько часов под пролетом арки прошел первый корабль — сухогруз «Святитель Алексий».

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