Вашингтон, 2 сентября, 2017, 21:38 — ИА Регнум. В субботу, 2 сентября, в Вашингтоне начались обыски в торговом представительстве Российской Федерации. Об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Trade Representation Здание торгпредства России в Вашингтоне

«В российском торгпредстве в Вашингтоне начались обыски», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Госдепе США отказались комментировать заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что на территории заблокированных российских дипломатических объектов готовятся обыски.

«Госдеп будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями, — заявили в Госдепе. — Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2017 г. Госдеп США потребовал от РФ до 2 сентября закрыть свое генконсульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позднее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп лично принял решение о закрытии консульских учреждений РФ.

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