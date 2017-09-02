Тирасполь, 2 сентября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В столице Приднестровья Тирасполе 2 сентября прошел военный парад по случаю празднования 27-й годовщины образования Приднестровской Молдавской Республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в параде были задействованы 19 парадных расчетов, среди которых подразделения Министерства обороны, МВД, МГБ, Следственного комитета, Черноморского казачьего войска, командовал парадом министр обороны ПМР Олег Обручков.

President.gospmr.org Военный парад в честь 27-летия независимости ПМР

К участникам парада обратился президент ПМР, главнокомандующий Вооруженными силами Вадим Красносельский. «27 лет отделяют нас от того исторического и судьбоносного дня, когда была провозглашена Приднестровская Молдавская Республика. Этот праздник для всех нас стал символом гордости, патриотизма и единения приднестровцев. Он выражает устремления граждан Приднестровья видеть республику независимой и свободной», — отметил он.

Президент подчеркнул, что одним из фундаментов безопасности и независимости приднестровского государства являются Вооруженные силы. «Выученная и боеспособная армия — это сдерживающий фактор для многих «горячих» голов из соседних стран», — сказал он.

Красносельский также поблагодарил Россию за помощь и поддержку. «Именно русский солдат в 1992 году остановил широкомасштабную вооруженную агрессию Молдовы против Приднестровья и бескорыстно сохраняет мир на нашей земле уже более 25 лет. Мы безмерно признательны за это», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Приднестровская Молдавская Республика — страна, которая последовательно отстаивает свой выбор — построение независимого государства и его последующее вхождение в состав России. «Воля народа закреплена итогами всенародного референдума 2006 года. И у этого курса нет альтернатив», — заверил президент.

Позже, общаясь с журналистами, Красносельский отметил, что «вопрос признания — это вопрос технического характера». «Главное, что государство признано самим народом Приднестровья. Нужна доблесть и отвага, чтобы завоевать независимость. Но еще столько же доблести и отваги необходимо, чтобы эту независимость сохранить… Вы посмотрите на этих детей. Разве они рождены для войны? Конечно, нет. Эти дети рождены для мира, счастья, светлого неба. Я и мои подчиненные сделаем все возможное, чтобы дети жили в независимом признанном государстве. Для этого у нас есть все рычаги. Надо только работать и двигаться вперед», — сказал он.

Комментируя отсутствие на торжествах гостей из России, Южной Осетии, Абхазии, которых молдавских власти не пропустили в Приднестровье, депортировав из страны, Красносельский отметил, что это слабость со стороны Кишиневе — «слабость перед Приднестровьем». «Когда нет аргументов, используются крайние рычаги недопуска, изоляции и так далее. В современных условиях нас нельзя изолировать. Наоборот, недопуск к нам наших российских коллег, друзей только подогревает интерес: почему же так происходит? Мы реально видим слабость. Боятся нас — приднестровский народ. И не потому, что мы вооружены и сильны. Нет. Боятся наш дух, наш стержень. Мы — миролюбивое государство. У нас исключительно оборонительная доктрина. Мы ни на кого никогда не нападали и не собираемся нападать. Но мы всегда сможем себя защитить. Думаю, здравый смысл должен восторжествовать. Граждане России и других государств, которые следуют в Приднестровскую Молдавскую Республику, не должны быть ущемлены», — сказал он.