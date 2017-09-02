Берлин, 2 сентября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. «Дипломаты из России обитали в Сан-Франциско с начала XIX века, но теперь им придется собирать чемоданы: правительство США объявило о закрытии Генконсульства РФ в этом городе и еще двух российских мидовских организаций в Вашингтоне и Нью-Йорке. Таков новый поворот в российско-американских отношениях, которые кроме как кризисными назвать нельзя», — рассуждает на страницах немецкого журнала Der Spiegel его корреспондент Роланд Неллес.

(stephan) Флаги КНДР

«Трамп, который становился президентом для того, чтобы улучшить отношения с Москвой, занимается теперь прямо противоположными действиями».

По мнению журналиста, Трамп окружил себя экс-военными, которые «видят в Москве скорее противника, чем союзника. Военных поддерживают некоторые республиканцы в Сенате, вроде Маккейна».

Ситуация, отмечает Неллес, своеобразная: Вашингтону надо, чтобы Москва «обязательно использовала свое влияние на Ким Чен Ына, чтобы тот отказался от реализации своей ядерной программы. Добиться этого Белый дом пытается, используя классическую политику кнута и пряника, причем используя оба инструмента одновременно, намекая, что, если Кремль добьется от Кима нужного Вашингтону эффекта, то Москве пообещают улучшение отношений. А, если нет, то Штаты продолжат давить санкциями».

Получится или нет у Вашингтона что-то, журналист не берется судить, обращая внимание на то, что «Сергей Лавров совершенно спокойно отреагировал на закрытие консульства в Сан-Франциско: выслушал по телефону, выразил сожаление и сказал, что Россия проинформирует США о своей реакции на эти действия».

«Путину предстоит будущей весной вновь баллотироваться в президенты. А это означает, что ему нужен имидж сильного, целеустремленного и непокорного политика. Так что температура конфликта между США и Россией Кремль будет только увеличиваться после таких действий американцев. Путину противопоказано проявлять слабость».

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