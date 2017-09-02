Ярославль, 2 сентября, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Тутаеве (Ярославская область) более 120 интервьюеров Федерального Агентства по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО) начали масштабный опрос жителей по поводу переименования города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колесников @ ИА REGNUM Опрос АКСИО-Тутаев

Опрос начался в 10:00 мск, он завершится в 18:00. Жителям Тутаева зададут один вопрос: «Поддерживаете ли Вы переименование города в Романов-Борисоглебск?». Подведение итогов опроса состоится в 19:00 в Тутаеве.

Мнение жителей города спросят интервьюеры, приехавшие из многих городов Роccии: Москвы и Московской области, Твери, Калуги, Рязани, Орла, Нижнего Новгорода, Тулы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Саратова.

Ранее в Тутаеве уже поднимался вопрос о переименования города: до 1918 года Тутаев носил имя Романов-Борисоглебск, потом его переименовали в честь погибшего красноармейца. В ноябре 2016 года по предложению Ярославской областной думы Госдума России приняла в первом чтении законопроект о переименовании города.

Во втором чтении его должны были принять в феврале 2017 года, однако этого не произошло. В декабре 2016 года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с жителями города пообещал, что переименование не должно состояться без учета мнения жителей, и по этому вопросу будет проведен референдум. Как позже выяснилось, референдум провести невозможно — переименование города не относится к вопросам местного значения.

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По словам главы района Дмитрий Юнусов, с Госдумой достигнута договоренность дождаться результатов нового опроса. При этом ранее опросы уже проводились, но противники переименования не считают их объективными. Согласно их результатам, за переименование выступили 75% жителей города.

За пересмотр решения Госдумы выступают коммунисты. Они требуют сохранить советское название города. Именно по их инициативе 25 февраля прошла конференция, по итогам которой было решено начать процедуру проведения опроса.

Что будет, если жители выскажутся за сохранение названия Тутаев, неясно. В первом чтении «за» переименование проголосовали 385 депутатов, «против» — 37, еще 2 воздержались.

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Агентство по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО) было создано в 2011 году, все интервьюеры и исследователи агентства работают в нем на добровольных началах, безвозмездно.

За время своего существования АКСИО провело масштабные опросы общественного мнения жителей России по самой различной тематике. Наиболее известны результаты опроса АКСИО-1, проведенного в апреле 2011 года. Тогда спрашивали об отношении граждан России к десталинизации и десоветизации, предложенной советом при президенте РФ. Было опрошено 36 014 граждан в 1 732 городах 77 субъектов РФ.

АКСИО-2 — опрос, приуроченный к 20-летию распада СССР. Об отношении к СССР и его роли 7−27 июля 2011 года высказались 24 526 граждан РФ в 1 357 населённых пунктах 79 субъектов РФ.

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В АКСИО-4 граждан России спрашивали об их отношении к традиционным семейным ценностям, воспитанию детей, возможности изъятия детей из семьи, отношению к вредным привычкам и так далее. Было опрошено 43 687 граждан из всех регионов РФ, за исключением Крыма и Севастополя, результаты были опубликованы в апреле 2014 года.