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Не глава Ярославской области принимает решение по Тутаеву — комитет Госдумы

Политика
В профильном комитете Госдумы рассказали, при каких условиях нижняя палата парламента может приостановить обсуждение законопроекта о переименовании Тутаева в Романов-Борисоглебск

Москва, 22 Декабря 2016, 15:45 — REGNUM  Госдума может приостановить рассмотрение законопроекта о переименовании города Тутаева в Романов-Борисоглебск, если соответствующее обращение поступит от авторов законодательной инициативы — Ярославской областной думы. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря первый зампред комитета Госдумы по региональной политике Валентина Пивненко («Единая Россия»), комментируя инициативу врио губернатора Ярославской области о проведении референдума по этому вопросу.

«Здесь три стороны: есть обращение официальных органов власти Ярославской области, которое рассматривалось и в комитете Госдумы, и на пленарном заседании, а есть сейчас и подписные листы от людей, которые не живут там. Поэтому если будет позиция от органов власти, заявивших в Госдуму об отзыве — это их право, и тогда Дума будет рассматривать этот вопрос, а рассуждать за жителей Ярославской области никто не будет», — отметила она.

Опрос жителей по этому вопросу в области уже был, рассказала депутат. «Там были публичные слушания, там не просто так этот вопрос рассматривался. Вопрос рассматривался на основе тех документов, которые были официально представлены и которые были проверены экспертами Госдумы», — подчеркнула Пивненко.

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Если в области принимается решение о повторном референдуме, «не врио губернатора должен решение принимать, а оно должно приниматься на сессии Ярославской областной Думы, которая инициировала переименование города Тутаева», пояснила первый зампред профильного комитета. «Если они такое решение примут, то возможно приостановление, это их право, авторов законодательной инициативы», — добавила она.

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По ее словам, свое мнение власти Ярославской области должны оформить в соответствии с законом. «Позицию Ярославской области докладывал депутат Госдумы, я консультировалась по этому вопросу с Валентиной Терешковой («Единая Россия») — она является депутатом Госдумы от Ярославля, она встречалась с жителями Тутаева, поэтому если они такое мнение высказывают — провести повторный референдум — они это мнение должны соответствующим образом оформить и представить в Госдуму», — заключила Пивненко.

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Ранее врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов предложил решить вопрос переименования Тутаева на референдуме. С такой инициативой глава области выступил 21 декабря в ходе встречи с тутаевской общественностью. При этом Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о переименовании Тутаева в Романов-Борисоглебск.

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Переименование населенных пунктов
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