Вашингтон, 2 сентября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Государственный департамент США отреагировал на заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое утверждает, что американские спецслужбы готовятся провести обыски в на территории заблокированной дипломатической собственности России в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщают американские СМИ.

Lragir.am ФБР

Сообщается, что в Госдепе отказались комментировать заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что на территории заблокированных российских дипломатических объектах готовятся обыски.

«Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями. Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском», — заявили в Госдепе.

Напомним, власти США потребовали закрыть российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.