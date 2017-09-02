Астана, 2 сентября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Трамп поздравил Назарбаева с успешным проведением международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане и высоко оценил итоги участия в этом мероприятии американской делегации.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит по телефону

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в штате Техас, унесшим жизни десятков людей, а также пожелал скорейшего восстановления инфраструктуры пострадавших районов и возврата местного населения к нормальной жизни.

Лидеры двух стран отметили важность первой встречи, состоявшейся 21 мая в Эр-Рияде в рамках саммита «Исламский мир — США» в целях укрепления сотрудничества Астаны и Вашингтона.

Нурсултан Назарбаев проинформировал президента США о проведении в Астане 10−11 сентября саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений. При этом стороны договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Президент Казахстана обратил внимание на значение запуска Банка низкообогащенного урана в Казахстане 29 августа для укрепления глобальной безопасности. Лидеры двух государств уделили отдельное внимание состоянию американо-российских отношений. Нурсултан Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой.

Дональд Трамп пригласил президента Казахстана посетить Вашингтон с официальным визитом. В заключение беседы главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.