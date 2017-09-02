Москва, 2 сентября, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Прирост объемов совокупного капитала российских миллиардеров за первые восемь месяцев 2017 года превысил $17 000 млн, сообщает Bloomberg.

Anton Starikov Деньги

Уточняется, что согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, с начала года общий капитал 28 миллиардеров вырос на $17,09 млрд.

Значение это складывается из таких показателей как $1,49 млрд — прирост капитала главного акционера ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова, $905 млн — главы правления ГМК «Норильского никеля» Владимира Потанина, $3,47 млрд — Владимира Лисина, председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным от 2 августа 2017 года, совокупное состояние 28 российских миллиардеров выросло почти на десять миллиардов долларов за первые семь месяцев 2017 года.

Мордашов (состояние оценивается в $17,3 млрд) стал богатейшим человеком в России. На втором месте — Потанин (его состояние оценивается в $16,6 млрд), на третьем — глава совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($15,5 млрд).