Загреб, 2 сентября, 2017, 01:54 — ИА Регнум. Консультации Загреба и Киева, в ходе которых хорватская сторона делится с Украиной своим «успешным опытом» ликвидации республики Сербская Краина, «не выходят за рамки Минского процесса и не имеют никакой скрытой повестки», заявили 1 сентября представители рабочей группы правительства Хорватии, комментируя итоги своего двухдневного визита в Киев, передаёт агентство ХИНА.

(сс) Websi Хорватский флаг

Как заявила на пресс-конференции в министерстве иностранных дел и евроинтеграции Хорватии председатель рабочей группы Весна Шкаре-Ожболт, представителям Киева была предложена «хорватская модель успешной и мирной реинтеграции украинских территорий».

«Мы представили наш опыт проведения демилитаризации района, создания временной полиции, применения амнистии, проведения местных выборов, говоря вкратце — установления нормальной жизни», — отметила Шкаре-Ожболт.

В свою очередь, член рабочей группы Йошко Морич заявил, что визит состоялся с учётом того, что «Украина, с одной стороны, является субъектом международно-правовых и политических отношений в своих международно признанных границах, а с другой стороны, президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии подтвердили, что они уважают суверенитет и территориальную целостность Украины и твёрдо верят, что мирное решение проблемы не имеет альтернатив».

«Мы не были в Киеве со скрытыми намерениями. Всё, что мы делали и говорили в Киеве, мы можем повторить в Донецке, Луганске, Москве или Берлине», — отметил Морич.

Госсекретарь МИД Хорватии ЗдравкаБушич, со своей стороны, коснулась хорватско-российских отношений и также заверила, что у Загреба «нет никакой скрытой (от Москвы — ред.) повестки». При этом она добавила, что «к хорватской модели мирной реинтеграции Придунайского района проявляет большой интерес ООН в контексте решения проблем от Грузии до Сирии».

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября МИД России, комментируя состоявшиеся контакты украинских властей с делегацией Загреба, выразили обеспокоенность готовностью Киева обсуждать «силовые сценарии» разрешения ситуации в Донбассе, в особенности на фоне подтверждённого в «нормандском» формате «школьного перемирия».

«Судя по имеющейся в СМИ информации, на состоявшихся встречах обсуждалась тематика «возвращения неподконтрольных территорий» на основе хорватского опыта 1990-х годов. «Опыта» более чем неоднозначного, а говоря прямо — негативного. Вспомним о 250 тысячах сербских беженцев, к исходу которых из Хорватии и многочисленным жертвам среди гражданского населения привели осуществленные Загребом в 1995 году военные операции», — отметили в МИД России.

Российская сторона также призывала Загреб «использовать все возможности для поощрения Киева к последовательному и неукоснительному выполнению Минских договорённостей в интересах скорейшего урегулирования внутриукраинского кризиса мирным путём, обеспечения устойчивой стабилизации обстановки на юго-востоке Украины».

Напомним, Киев и Загреб осенью 2016 года договорились о создании рабочей группы по передаче Украине хорватского опыта «мирной реинтеграции» территорий. После этого делегация из Загреба уже несколько раз посещала Украину для проведения заседаний рабочей группы.

Следует отметить, что под «хорватским опытом» подразумевается проведённая хорватской армией в августе 1995 года операция «Буря», которая завершилась ликвидацией в течение трёх дней республики Сербская Краина. 5 августа её столица Книн была взята. Более 200 тысяч сербских беженцев были вынуждены покинуть свои дома и бежать в Сербию и Республику Сербскую.