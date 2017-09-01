Москва, 2 сентября, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Доследственная проверка информации о смерти генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Олега Горчева назначена Следственным комитетом России, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.

163gorod.ru Глава АО «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев

Тело Горчева найдено в российской столице в жилом доме, расположенном в 1-м Красногвардейском проезде, 1 сентября 2017 года. Труп 40-летнего мужчины обнаружил его отец.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сообщили в СКР.

Уточняется, что осмотр места ЧП не позволяет сделать выводы об убийстве. Во всяком случае видимых следов криминального характера смерти нет.

В ведомстве отметили, что все обстоятельства ЧП выясняются. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в компании «Курорты Северного Кавказа» смерть Горчева подтвердили.

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