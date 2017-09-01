Киев, 2 сентября, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Младшему сыну бывшего украинского президента Виктора Януковича, о котором ранее было не известно, скоро должно исполниться три года, сообщает сайт «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Как стало известно «Стране» из источников в окружении Януковича, 67-летний Виктор Федорович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сына бывшему президенту родила его гражданская жена Любовь Полежай. Ребенок родился в 2014 году в России, а готовилась стать матерью Полежай еще в период так называемого Евромайдана.

Стоит отметить, что о гражданском браке с Полежай Янукович рассказывал еще в феврале 2017 года в интервью Der Spiegel.

Как утверждает издание, к главреду после выхода этой новости приходило письмо о том, что газета неверно интерпретировала данные о гражданском браке Януковича и о его разрыве с официальной женой.

Напомним, Янукович был незаконно отстранен от власти в феврале 2014 года. После этого на Украине установился режим, исповедующий идеологию Степана Бандеры.

Янукович покинул страну и сейчас проживает в России. На Украине его заочно считают преступником, в том числе в рамках расследования преступлений во время так называемого Евромайдана.

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