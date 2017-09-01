Вашингтон, 1 сентября, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует заручиться международной поддержкой для реформирования ООН во время своего выступления 18 сентября 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 1 сентября сообщает Reuters.

ООН

Администрация Трампа подготовила проект политической декларации, состоящей из 10 пунктов, которая, в случае ее подписания странами-участницами ООН, должна инициировать реформирование международной организации.

«Мы поддерживаем Генерального секретаря во внесении конкретных изменений в систему ООН, чтобы усовершенствовать работу по гуманитарным вопросам, развитию и поддержанию мирных инициатив», — говорится в проекте политической декларации.

Напомним, ранее Трамп заявил, что доля США в финансировании деятельности ООН является несправедливой. Президент США выступил за сокращение финансирования международной организации, описав ООН как «клуб, где люди могут собраться вместе, поговорить и хорошо провести время».

США являются крупнейшим вкладчиков взносов ООН. 22% базового бюджета ООН в размере $5,4 млрд пополняются за счёт Вашингтона, также как и 28,5% миротворческого бюджета, который составляет $7,9 млрд.