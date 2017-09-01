Афины , 1 сентября, 2017, 23:15 — ИА Регнум. Архиепископ Афинский Иероним II 1 сентября 2017 г. написал полное возмущения письмо греческому министру образования Константиносу Гавроглу по поводу жалоб работников на запрет размещения религиозных символов в организациях, находящихся под руководством министерства образования, науки и религии Греции. Полный текст письма опубликовало греческое издание «Ковчег Православия» (Κιβωτός της Ορθοδοξίας).

Evripidis Stylianidis Архиепископ Афинский Иероним II

В своем письме министру архиепископ выражает сожаление и возмущение, а также просит Гавроглу ответить, почему он запрещает работникам носить религиозные символы православной Христовой церкви и размещать на своем рабочем столе православные иконы.

«Феномен агрессивного антихристианского поведения, которое вы в Вашем министерстве утверждаете как прогрессивное и похвальное, заслуживает особого внимания», — пишет архиепископ Иероним. Он выражает удивление по поводу того, что одержимость устранить символы особенно православной церкви из общественной жизни исходит от людей, якобы проникнутых религиозным безразличием.

Священный Синод (D.I.S.) Церкви Греции в ходе текущей сессии принял к сведению доклад двух сотрудников E.O.P.P.E.P. (Национальная организация по сертификации квалификаций и профессиональному руководству) о негативной реакции директора одного из управлений министерства образования на православные религиозные символы на рабочих местах

D.I.S. решил отправить министру письмо, чтобы высказать свое сожаление и выразить протест в связи с неприятными инцидентами, направленными против прав работников, которые являются членами Греческой православной церкви.

Причины озабоченности Синода понятны, потому что до этого момента в Греции не было случаев запрета на проявление религиозных чувств в публичном пространстве. Работники, подвергнутые дискриминации на рабочих местах не хотят выдвигать обвинений против своих руководителей.

Церковь Греции, как союз духовенства и мирян, настаивает на исполнении законов и удовлетворении демократических требований работников и ждет ответа от работодателей и министерства образования, говорится в письме.

«Было бы полезным, если бы ваше министерство высказалось по этому поводу и защитило свободу вероисповедания для всех: для большинства православных христиан и для неортодоксальных меньшинств, религиозных и нерелигиозных».

Государственные законы призваны защищать социальный мир от оскорблений приверженцев одной религиозной конфессии — приверженцами другой. И наше толерантное отношение, как православных христианин, к другим верованиям не освобождает государство от того, чтобы защищать верующих, пишет Архиепископ Иероним.

«Заканчивая, позволю себе рассказать о своем наблюдении политической тенденции в Греции, что публичные люди однозначно в последнее время стали противостоять Православной церкви. Конечно, вызывает удивление, как может такая одержимость идеей исключить православные символы из общественной жизни исходить от людей, якобы безразличных к религии», — пишет архиепископ.

Это явление он называет индивидуальным фанатизмом на фоне социальной сплоченности.

«Феномен этот агрессивно антихристианский, — заслуживает внимания со стороны вашего министерства, поскольку он отрицает равное уважение ко всем религиям, и можно сделать выводы, что, по Вашему мнению, большинство является угрозой для меньшинства и поэтому не заслуживает защиты. УВЕРЕН, что Вы поймете важность жалоб тех, кто подвергается дискриминации, и надеюсь на то, что в своих решениях Вы будете учитывать мнение Церкви Греции, я молюсь, чтобы Бог благословил Вас и укрепил в исполнении ваших обязанностей».

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, с 2016 года во всех школах Греции отменена обязательная утренняя молитва. Похоже, министерство образования Греции стоит в авангарде антихристианских веяний в этой православной европейской стране.