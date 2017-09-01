Санкт-Петербург, 1 сентября, 2017, 21:32 — ИА Регнум. России необходимы подводные комплексы поиска и добычи углеводородов в Арктике, уверено правительство страны. Прототипы таких систем будут созданы в 2018 году: эта задача внесена в проект госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 года».

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Ледниковые берега

К созданию подводных мобильных установок привлечены ведущие российские предприятия госкорпорации «Росатом» и «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В РФ программа развития Арктики продлена до 2025 года

Напомним, президент ОСК Алексей Рахманов рассказал о начальных стадиях разработок еще в марте 2017 года на международном форуме «Арктика — территория диалога». По словам Рахманова, после реализации проекта станет возможным круглогодичное сейсмическое исследование Арктики, работы подо льдом с использованием технологий подводных лодок.

Читайте также: Нефть и газ Арктики можно будет добывать под водой и льдом

Работы по проектированию комплексов выполнит Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» во взаимодействии с Фондом перспективных исследований. Планируется, что прототипы подводных комплексов будут представлять собой мини-субмарины с гидро‑ и геоакустическими сенсорами, способные длительное время находиться в автономном плавании и проводить исследования шельфа на наличие углеводородов.

Подобные способы разработки месторождений уже используются за рубежом. Лидером в развитии подводных технологий считается норвежская нефтегазовая компания Statoil.

Читайте также: Норвежская Statoil претендует на лидерство в Арктике

Большая часть арктического шельфа России обладает экстремальными природно-климатическими условиями. Особенно негативно влияют на добычу полезных ископаемых опасность айсбергов и отсутствие круглогодичного доступа плавучих технических средств к месторождениям — следовательно, невозможность круглогодичной разработки. Эти сложности приводят к удорожанию процесса, поэтому эксперты считают подводные технологии добычи нефти и газа экономически выгодными.

По словам заместителя завкафедрой сейсмометрии и акустики Нефтегазового центра МГУ Михаила Токарева, в ряде арктических районов, где обнаружена нефть, ее нельзя добыть с помощью буровых платформ. Мешает процессу и движение айсбергов, которое не позволяет защитить устье скважины. «В этом отношении мониторинг состояния и любые возможности подлёдной работы с помощью автономных станций чрезвычайно важны», — считает специалист.

Для России разработка добычи природных ископаемых в Арктике — вопрос первостепенного значения.

«Сегодня в России почти 100 млн тонн нефти добывается в Арктике — еще 5 лет назад эта цифра была значительно ниже, — комментирует министр энергетики РФ Александр Новак. — Что касается газа, то за прошлый год показатели по добыче достигли 519 млрд кубических метров — почти 80% от общей добычи газа в России. Если говорить в общем, то 60% ресурсов всех полезных ископаемых, которые добываются в нашей стране, находятся в Арктике».

Читайте также: Новак: «Арктика — территория современной энергетики»