Донецк, 1 сентября, 2017, 18:02 — ИА Регнум. На 1 сентября на территории ДНР работают 485 школ, в которых в нынешнем учебном году сели за парты 142 100 учеников. Об этом сообщили 1 сентября в министерстве образования и науки ДНР.

Владислав Осипов ИА REGNUM Учебник для 1 класса

Приведена статистика, которая говорит о том, что число учащихся постепенно растет с каждым годом. Например, в 2014—2015 учебном году насчитывалось всего 127 100 учеников. Да и то эта цифра была получена за счет освобожденных от украинского контроля городов и поселков. В Донецке, даже в относительно спокойных районах, в 2014 в классах было всего от 15 до 20 учеников.

Но уже в 2015—2016 годах (следующий учебный год) их прибавилось и насчитывалось 132 100. Как показывает практика, семьи возвращались в основном из Украины, где качество обучения было уже гораздо ниже, чем в ДНР, в которой школы перешли на российскую программу, в то время как в украинских школах начала проводится политика национализма и ненависти ко всему русскому.

В прошлом учебном году в школах ДНР уже обучались 137 700 учеников. Сегодня, 1 сентября, за парты республики сели 142 100 мальчиков и девочек. Однако более ста школ, находящихся в прифронтовых районах, открыться не смогли из-за регулярных нарушений так называемого школьного перемирия со стороны в ВСУ.

Примечательно, что из года в год растет и количество первых классов. Сегодня их насчитывается 762, тогда как в 2015—2016 учебном году было 708.

Родители первоклассников отмечают, что дети пошли в школу с большим желанием учиться. Вот выдержка из сообщения в социальной сети бабушки первоклассницы Ирины Исаенко, которая пишет, что девочка пошла в школу, как на праздник, с большим желанием учиться.

«Учебники выдали: «Английский», «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Математика», «Азбука» и «Русский язык». Все учебники российские, в мягком переплете, но в прекрасном состоянии после пользования уже двумя учениками, судя по надписям сзади».

Украинский язык в школах республики тоже изучают, но часы на него значительно уменьшены, поскольку он не пользуется спросом. Есть случаи отказа от изучения украинского языка, который по популярности и распространенности в мире неуместно сравнивать с такими языками, как русский, английский, немецкий, французский.

Но в республиках действует программа переквалификации и переподготовки учителей украинского языка, которые не останутся без работы.

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В ЛНР 1 сентября сели за парты 86 108 учеников. Всего сегодня здесь насчитывается 330 школ. Как сообщает управление статистики, начиная с 2014 года, число учеников выросло на 17,2%. За это время вернулись 14 832 ученика. В прошлом году школы ЛНР выпустили 7265 учеников 9-х классов и 4500 учеников 11-х классов.

В целом кадры учителей-предметников в республиках укомплектованы. Зарплаты учителей не превышают в основном 10 000 рублей.