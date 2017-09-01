Москва, 1 сентября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что в Кремле прорабатывали возможных «кандидаток» для участия в выборах президента в 2018 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Кремле об этом не думали», — коротко ответил пресс-секретарь.

Таким образом, Кремль отверг якобы существующий план сотрудников администрации президента привлечь к выборам спарринг-партнера для основного кандидата.

Ранее широкую огласку получила новость о том, что в качестве возможных «кандидаток» могут выступить три женщины из «Справедливой России», независимая кандидатка Ксения Собчак и другие.

К своему заочному «назначению» они отнеслись с недоумением, а Собчак назвала публикацию «Ведомостей» «вбросом».