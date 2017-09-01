Москва, 1 сентября, 2017, 11:25 — ИА Регнум. На предстоящих президентских выборах в 2018 году одним из претендентов на пост главы государства может стать женщина, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, если такую кандидатку подберут, то она станет «спарринг-партнером» без серьезной заявки на победу.

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На первом этапе «отбора» якобы будут рассмотрены 5—7 кандидатур, три из которых могут выдвинуться от «Справедливой России»: Наталья Великая, Ирина Волынец и Ирина Петеляева.

В качестве независимого кандидата авторам идеи видится Ксения Собчак, уточняют «Ведомости». Сторонние наблюдатели называют в качестве возможных кандидаток Елену Мизулину, Наталью Поклонскую, Ирину Яровую и Марию Захарову.

Идея разбавить женщиной круг кандидатов-мужчин вызвала разную реакцию в кругу экспертов и политтехнологов. Одни уверены, что образ Ксении Собчак или Натальи Поклонской не повредит выборам, потому что они привнесут оживление в предстоящую гонку. Другие отмечают, что яркая, элегантная женщина может добавить в выборы интригу и стимулировать молодых девушек заняться политикой.

Некоторые, напротив, указывают на шаблонность подобных методов, ведь в работе избирательных штабов принимают участие те же политтехнологи, что и в 2014 году. Тогда, напомним, в качестве «кандидатки на вынос» в выборах президента принимала участие Ирина Хакамада.

«Уставшие люди активно перебирали варианты, но они живут шаблонами», — сообщил «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента.

Третьи усматривают в подобном шаге риск отъема голосов у главного кандидата и желание снизить раздражение избирателя от надоевших «участников» выборов.

«Если это будет женственная женщина, она несколько смягчит усталость и раздражение избирателей от Зюганова, Жириновского и Явлинского», — поясняет политолог Михаил Виноградов.

Отметим, что включение «кандидатки для зрелищ» не комментируют официально. В преддверии начала предвыборной кампании кандидатов в президенты РФ политологи и аналитики начали выдвигать различные версии относительно как участия в выборах каких-либо кандидатов, так и насчет послевыборной расстановки сил.

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Ранее фонд политолога Михаила Виноградова опубликовал «Рейтинг преемников» Путина. В него вошли те, кто, по мнению автора, находится в «ближайшем кадровом резерве» главы государства. Под рейтингом подразумевается исследование потенциального состава будущей правящей коалиции 2018—2024 годов.

К реальным выборам, к реальной конкуренции это не имеет никакого отношения, а отражает только протестную борьбу и взаимное желание будущих участников нового президентского срока выставить друг друга в невыгодном свете, так прокомментировал публикацию фонда главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Еще одну попытку представить «преемника» Путина предприняло накануне агентство Bloomberg: якобы «новым фаворитом» действующего президента РФ стал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Эту публикацию затруднились прокомментировать как сам ее герой, так и представитель Кремля.

Публикация об Орешкине, о «женщинах-кандидатах» и другие материалы с яркими заголовками выходят в преддверии старта президентской кампании 2018 года в России. Пока действующий президент РФ Владимир Путин не объявил о своем намерении участвовать в выборах.