Москва, 1 сентября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Более 200 тыс. человек приняли участие в мероприятиях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам. Москва

«В мероприятиях на территории Москвы приняло участие более 200 тыс. верующих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что охрану общественного порядка в местах проведения религиозных обрядов обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Курбан-байрам. В этом году мусульманский праздник совпал с Днём знаний. Праздник посвящён окончанию хаджа в Мекку. По традиции отмечать его будут несколько дней.

Читайте также: Мусульман России с праздником Курбан-байрам поздравил Путин

Читайте также: Мусульмане отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам