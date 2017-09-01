Париж, 1 сентября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Северная Корея будет обладать потенциалом запуска баллистических ракет большой дальности в течение нескольких месяцев, поэтому Китаю необходимо предпринять более активные дипломатические шаги по разрешению кризиса, сообщает Reuters.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

С таким заявлением 1 сентября выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Ситуация крайне серьезная… мы видим, как Северная Корея поставила себе в качестве цели обладание завтра или послезавтра ракетами, которые могут доставлять ядерное оружие. Через несколько месяцев это может стать реальностью», — заявил дипломат, в прошлом возглавлявший оборонное ведомство Французской Республики.

«Когда же КНДР получит средства удара по США или даже по Европе, но точно по Японии и Китаю, тогда ситуация примет взрывоопасный характер», — подчеркнул он.

По словам дипломата, проведшего днем ранее переговоры со своим китайским коллегой, необходимо сделать все для имплементации последнего раунда санкций ООН. Он также призвал Китай, который является основным торговым партнера Пхеньяна, сделать все от него зависящее в этом направлении.

«Северная Корея должна найти путь к переговорам. Она должна проявить дипломатическую активность», — заключил Ле Дриан.

Напомним, последним витком кризиса вокруг ракетной и ядерной программ КНДР стал пуск 28 августа баллистической ракеты малой дальности, которая пролетела над территорией Японии. В связи с этим Токио потребовал созыва экстренного заседания Совбеза ООН.