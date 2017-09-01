Вашингтон, 1 сентября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Для недопущения контроля со стороны «Роснефти» над американской Citgo в США настаивают на блокировании сделки по передаче 49,9% акций в российскую компанию, сообщает The Wall Street Journal.

Iranreview.org Санкции

По данным издания, в администрации президента США Дональда Трампа уже согласились с требованием конгресса помешать сделке, в результате которой пакет акций венесуэльской компании PdVSA может оказаться в распоряжении «Роснефти».

Пакет акций в Citgo ранее принадлежал компании из Венесуэлы, затем она передала акции «Роснефти» в качестве обеспечения по кредитам на общую сумму $1,5 млрд. Данные кредиты выдавались PdVSA в 2016 году для облегчения дефицита ликвидности.

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В конце июля 2017 года в ряде западных СМИ сообщалось, что «Роснефть» откажется от акций Citgo из-за возможных санкций США. В российской компании понимали соответствующий риск и договаривались с венесуэльской стороной о других залогах. В качестве таковых в правительстве Николаса Мадуро называли участие в крупнейших венесуэльских проектах и будущих поставках венесуэльской нефти.

Отметим, что Citgo владеет тремя НПЗ, расположенными в США: два завода работают на побережье мексиканского залива и один — рядом с Чикаго. Мощность заводов составляет 750 тыс баррелей сырой нефти в сутки, что соответствует примерно 5% всей нефтепереработки США. Кроме того, Citgo принадлежат 48 нефтехранилищ и девять нефтепроводов.

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Долг венесуэльской PdVSA и правительства Венесуэлы составляет $60 млрд., эти средства были получены в качестве облигационных займов в предыдущем периоде. Ситуация с задолженностью обострилась после введения новых санкций США.