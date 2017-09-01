Москва, 1 сентября, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха), сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

«Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны», — говорится в поздравительной телеграмме.

По его словам, огромный потенциал воплощается в востребованных образовательных, просветительских, культурных проектах, используется на благо мира и согласия в обществе.

Президент отметил, что «у этого праздника уникальные, пришедшие из глубины веков корни, преемственной связи поколений, в которых заключается мощная созидательная, объединяющая сила российской мусульманской общины».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Курбан-байрам. В некоторых школах из-за Курбан-байрама праздничные линейки, посвященные Дню знаний, перенесены на более позднее время.

Добавим, масштабные праздничные мероприятия пройдут в Адыгее, Чечне, Кабардино-Балкарии и других республиках Северного Кавказа. Там сегодняшний день объявлен выходным. Торжества состоятся и в Крыму.

В Москве, по предварительным данным, в праздновании примут участие более 300 тыс. мусульман.

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