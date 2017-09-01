Благовещенск, 1 сентября, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Амурское региональное отделение ЛДПР теряет кандидатов на выборах депутатов в Думу Белогорска, которые состоятся в Единый день голосования, 10 сентября. С дистанции по решению суда сошел Александр Медведев, который, как выяснилось, затесался в ряды либерал-демократов, являясь при этом членом «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Белогорский городской суд Амурской области вынес решение об отмене регистрации кандидата в депутаты горсовета VII созыва Александра Медведева. Его кандидатура была выдвинута в составе списка кандидатов в депутаты по единому (муниципальному) округу и по двухмандатному избирательному округу №3 избирательным объединением «Амурское региональное отделение Политическойпартии ЛДПР— Либерально-демократической партии России».

Судом было установлено, что кандидат от партии ЛДПР является членом партии «Единая Россия».Причемвступил он в неё ещёв 2016 году. В июле 2017 года Медведев стал членом партии ЛДПР, не покинув партию власти.

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Согласно избирательному законодательству кандидат не может состоять одновременно в двух партиях. Суд установил, что избирательным объединением ЛДПР нарушены требования Федерального закона «О политических партиях» при выдвижении Александра Медведева кандидатом в депутаты.

Решение вступит в законную силу по истечении 5-дневного срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

Это уже третий кандидат от ЛДПР, кто не дошел до финиша политической гонки. Ранее сошли с дистанции Александр Курносов и Алексей Птицын. Их кандидатуры также были выдвинуты в составе партийного списка.

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Напомним, всего за 28 депутатских кресел городского Совета будут бороться более 100 человек. Это представители политических партий; КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Амурской области».