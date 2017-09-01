El Mundo: Пойдет ли Япония на изменение Конституции ради атомной бомбы?
Мадрид, 1 сентября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. «Плоды последнего пролета северокорейской ракеты над Японией вызревают уже сейчас: есть основания полагать, что гонка вооружений ускоряется, — считает корреспондент испанской El Mundo Хавьер Эспиноса. — Япония и Южная Корея намерены увеличить свои военные бюджеты, чтобы противостоять таким образом ядерным программам Ким Чен Ына».
Журналист отмечает, что южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин «стремится действовать сразу в двух направлениях: он и за сближение с Северной Кореей выступает, и укрепить свои вооруженные силы намеревается. По всей видимости, в пятницу, 1 сентября, он представит новый бюджет, в котором на оборону выделено на 6,9% больше средств, чем в 2016 году. Министр обороны Японии Инцунори Онодера объявил, что Страна восходящего солнца собирается приобрести новую противоракетную систему Aegis, которая обойдется почти в 1,5 млрд долларов (без учета стоимости ракет) и заступит на боевое дежурство в 2023 году».
По мнению автора, «гонка вооружений усилится и ускорится, поскольку северокорейское агентство ЦТАК уже сообщило, что Ким Чен Ын намерен провести новые пуски ракет по целям в Тихом океане и называет это «прелюдией к возможному удару по США».
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Корреспондент подчеркивает, что «нынешняя администрация Белого дома не единожды уже довольно спокойно высказывалась в пользу обзаведения Токио и Сеулом ядерным оружием (не уточняется, собственной разработки или размещая американское, — прим. ИА REGNUM )».
El Mundo располагает информацией, что «у Японии имеются и необходимые технологии для производства атомной бомбы и запасы плутония, но для производства собственных ядерных зарядов стране пришлось бы поменять Конституцию, на что широкие массы не согласятся. В Южной Корее, наоборот, все чаще политические партии высказываются в пользу приема на своей территории американского ядерного оружия, и 60% населения с этим согласны, если верить соцопросам».
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