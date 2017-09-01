Мадрид, 1 сентября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. «Плоды последнего пролета северокорейской ракеты над Японией вызревают уже сейчас: есть основания полагать, что гонка вооружений ускоряется, — считает корреспондент испанской El Mundo Хавьер Эспиноса. — Япония и Южная Корея намерены увеличить свои военные бюджеты, чтобы противостоять таким образом ядерным программам Ким Чен Ына».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Журналист отмечает, что южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин «стремится действовать сразу в двух направлениях: он и за сближение с Северной Кореей выступает, и укрепить свои вооруженные силы намеревается. По всей видимости, в пятницу, 1 сентября, он представит новый бюджет, в котором на оборону выделено на 6,9% больше средств, чем в 2016 году. Министр обороны Японии Инцунори Онодера объявил, что Страна восходящего солнца собирается приобрести новую противоракетную систему Aegis, которая обойдется почти в 1,5 млрд долларов (без учета стоимости ракет) и заступит на боевое дежурство в 2023 году».

По мнению автора, «гонка вооружений усилится и ускорится, поскольку северокорейское агентство ЦТАК уже сообщило, что Ким Чен Ын намерен провести новые пуски ракет по целям в Тихом океане и называет это «прелюдией к возможному удару по США».

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Корреспондент подчеркивает, что «нынешняя администрация Белого дома не единожды уже довольно спокойно высказывалась в пользу обзаведения Токио и Сеулом ядерным оружием (не уточняется, собственной разработки или размещая американское, — прим. ИА REGNUM )».

El Mundo располагает информацией, что «у Японии имеются и необходимые технологии для производства атомной бомбы и запасы плутония, но для производства собственных ядерных зарядов стране пришлось бы поменять Конституцию, на что широкие массы не согласятся. В Южной Корее, наоборот, все чаще политические партии высказываются в пользу приема на своей территории американского ядерного оружия, и 60% населения с этим согласны, если верить соцопросам».

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