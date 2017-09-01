Москва, 1 сентября, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Официальное объявление Джорджа Сороса террористом с изъятием всего его личного имущества и активов будет, по сути, означать подрыв основ существования самих США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

LSE Library Джордж Сорос

Почти 70 тыс. человек подписали петицию с просьбой к президенту США Дональду Трампу признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом, следует из текста петиции на сайте Белого дома.

Интересный поворот, считает Клинцевич, человека, сеявшего своими деньгами по всему свету цветные революции, американцы просят признать террористом в своей стране.

«Очень даже вероятно, что необходимые для рассмотрения этого обращения Белым домом 100 тыс. подписей к 19 сентября будут собраны, но дело дальше вряд ли пойдет. Официальное объявление Джорджа Сороса террористом с изъятием всего его личного имущества и активов будет, по сути, означать подрыв основ существования самих Соединенных Штатов», — рассуждает сенатор.

Дональд Трамп при всей своей нелюбви к миллиардеру на такой шаг не решится, хотя он был бы лучшим подтверждением не раз произнесенных президентом США слов, что его страна больше не будет заниматься экспортом демократии, отметил Клинцевич.

«Но в любом случае петиция о признании Сороса террористом — это уже сигнал, и не только ему одному», — сказал парламентарий.

В тексте петиции говорится, что «Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и их граждан».

В связи с этим, как считают подписанты петиции, «федеральное правительство США и министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и все его организации и их членов террористами» и «изъять все его личное имущество и активы в рамках Закона о конфискации гражданского имущества».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что миллиардер Джордж Сорос потерял около $1 млрд долларов на ставках во время биржевого ралли, возникшего после победы Дональда Трампа на выборах президента США.