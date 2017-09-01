Москва, 1 сентября, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Мусульмане России отмечают 1 сентября один из главных праздников — Курбан-байрам. Главная служба проходит в Московской соборной мечети

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам. Москва. 2017

В этом году мусульманский праздник совпал с Днём знаний. Праздник посвящён окончанию хаджа в Мекку. По традиции отмечать его будут несколько дней.

Мусульмане Москвы начали собираться в соборной мечети ранним утром, чтобы занять места в молельных залах. Празднование началось с традиционного обращения главы Совета муфтиев России (СМР) Равиля Гайнутдина. Затем после приветственной проповеди совершается молитва.

В Москве в день празднования Курбан-байрама вводится частичное ограничение движения на улицах, расположенных рядом с мечетями. Ожидается, что в столице в праздновании примут участие более 300 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 35 школах Московской области праздничные линейки 1 сентября перенесли на более позднее время в связи с празднованием Курбан-байрама.