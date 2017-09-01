Якутск, 1 сентября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Жителей города Мирный в Якутии, где 4 августа произошла авария, унесшая жизни восьми горняков, призывают объединиться и защищать свои права. Бывший лидер профсоюзного движения в АЛРОСА Валентин Урусов уверен, что произошедшая трагедия не случайность, а следствие отношения руководства компании АЛРОСА к своим работникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна . Шахтеры

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«Считаю, что произошедшее — не трагическая случайность, а закономерный итог деятельности владельцев компании, — заявил Валентин Урусов на сайте Центра защиты профсоюзных прав, где опубликовано его обращение к мирнинцам. — Уверен, что гибели наших товарищей можно было избежать! Презрение к человеческим судьбам и даже жизням стало негласной визиткой нового стиля руководства компании. Любая попытка поднять голос в защиту прав и интересов трудящихся компании, бывшей когда-то гордостью горной промышленности страны, сейчас пресекается на корню».

«Профалмаз», действующую структуру при АЛРОСА, призванную защищать права рабочих, Урусов считает «вроде бы» и «как бы» профсоюзом».

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«Вместо реальной защиты интересов трудящихся эта контора лишь помогает работодателю и владельцам компании давить «пот с кровью» из её работников, превращая их в звонкую монету для нынешних «хозяев жизни», — говорит Валентин Урусов, вспоминая, как его попытки создать настоящий профсоюз, который бы боролся за соблюдение техники безопасности и права людей, закончились уголовным преследованием, формально за хранение наркотиков. Но российские и зарубежные профсоюзы считают, что причиной уголовного преследования Валентина Урусова стала на самом деле его общественная и профсоюзная деятельность.

«Мы попытались создать действительно настоящий профсоюз, который бы действительно защищал права на достойную и законную оплату и безопасный труд для наших работников. Чем это закончилось для меня и моих товарищей — знают, наверное, все в Мирнинском районе. По делу, которое многие правозащитные, в том числе международные, организации и профсоюзы признали сфабрикованным, я оказался на нарах, а самые активные члены только созданного профсоюза — за воротами. Думаю, что нам тогда не хватало опыта и знаний особенностей профсоюзной борьбы, но, главное, мы не ожидали той как будто звериной ярости, которую обрушила на нас компания при поддержке государственных органов», — рассказал Валентин Урусов.

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Он убеждён, что если бы организованный им настоящий профсоюз тогда не тронули, то трагедии 4 августа бы не произошло, и восемь горняков остались бы живы: «Мы не допустили бы столь вопиющего нарушения техники безопасности и прав рабочих!»

«Однако первый и главный шаг в борьбе за свои права — за вами! — призвал Урусов мирнинцев. — Чего вы хотите? И дальше оставаться бесправными холопами у владельцев (говорят, скоро новых) компании? Или всё-таки защищать своё право на достойно оплачиваемый и безопасный труд, просто на Человеческое достоинство? Я призываю вас к солидарности, отбросить любую личную неприязнь друг к другу, поверить в свои силы, объединиться и начать действовать. Мы должны, — нет, мы просто обязаны, — ради памяти наших товарищей, создать новый подлинно рабочий профсоюз в компании АЛРОСА и на других предприятиях Якутии, который положит конец безграничной жадности и наглости «хозяев жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, из профсоюза АЛРОСА массово выходят люди, разуверившиеся в том, что он защищает их права и отстаивает интересы перед работодателем. Мирнинцы просят создать и возглавить независимый профсоюз, который действительно защищал бы интересы рабочих.

«Уже сейчас мы наблюдаем последствия слабости профсоюзов — аварии различной тяжести на производствах в России по причине нарушения или формального соблюдения техники безопасности на производстве», — отмечал желающий участвовать в независимом профсоюзном движении депутат Мирнинского района Якутии Владимир Богданов.

Напомним, 4 августа на руднике «Мир», принадлежащем АЛРОСА, произошёл прорыв воды, заблокировавший под землёй восьмерых горняков. Люди так и остались в шахте, спасти их не удалось. Есть версии, что причинами ЧП могло стать несоблюдение на руднике требований безопасности: призванный предохранять шахту от воды слой был почти в три раза тоньше, чем нужно, а людей отправили в шахту, которую уже фактически топило с 25 июля.

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