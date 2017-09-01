Москва, 1 сентября, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Серия терактов, запланированных на 1 сентября в Москве и Московской области, предотвращена Федеральной службой безопасности, сообщили в пресс-службе ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 31 августа в ходе спецоперации задержана группа людей, подозреваемых в связях с террористами. Это произошло после того, как человек (задержанный впоследствии) опубликовал в интернете видеозапись, в которой клялся в верности террористической группировке «Исламское государство» (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«После этого новоиспеченный член международной террористической организации «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировал совершить нападения на гражданских лиц с использованием холодного оружия, — говорится в сообщении. — В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению».

В ходе спецоперации задержали еще одного члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время обыска у него нашли кустарно изготовленную бомбу. Он признался, что собирался взорвать ее.

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