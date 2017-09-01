Якутск, 1 сентября, 2017, 05:30 — ИА Регнум. В Якутске готовят первые настоящие и независимые предвыборные дебаты «Гражданский вызов». На спор приглашены все четыре кандидата в мэры города. Фактически эта их встреча — проект медиасообщества республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Степанов Слава Якутск

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Организаторы альтернативных дебатов обещают отсутствие режиссуры и аффилированности с политическими силами. Напомним, что предыдущая встреча кандидатов в мэры Якутска в студии государственной телекомпании НВК «Саха» не состоялась, так как туда пришёл только действующий глава города Айсен Николаев («Единая Россия»). Остальных претендентов в мэры — депутата Госсобрания республики Гаврила Парахина (ЛДПР), директора Якутского речного порта Радия Васильева (КПРФ) и преподавателя вузов Дениса Васильева («Справедливая Россия») — не устроило то, что вопросы согласованы, аудитория маленькая, а оплата за участие — высокая.

Своё согласие участвовать в первых альтернативных дебатах подтвердили все четверо кандидатов, в том числе письменно. Организатор встречи — политолог и журналист Виталий Обедин сообщил, что ТИК готовящиеся медиасообществом независимые дебаты одобряет. Встреча претендентов в главы Якутска состоится 4 сентября. Дальневосточная редакция ИА REGNUM будет вести онлайн трансляцию.

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«Наши дебаты — результат обсуждения и поддержки многих якутских журналистов и медиа. Кто не участвует напрямую, тот поддерживает, и это уже много. Причем, что радует, поддержка есть и со стороны государственных, и со стороны частных медиа, — подчеркнул Виталий Обедин. — Наши дебаты не аффилированы с политическими силами («Сомого куус» официально заявили, что поддерживают кандидата «Против всех», у которого почему-то лицо, фигура и голос Эрнста Берёзкина). Это именно дебаты кандидатов, а не общение с «заряженным» ведущим в одной комнате (не хотелось бы кидать камни в НВК «Саха», но это, в общем, секрет Полишинеля). Если получится, то это будут первые настоящие и независимые политические дебаты в Якутии с участием всех кандидатов. Не было еще таких. Либо кто-то не приходил, либо кандидатам не давали дискутировать».

Отметим, что параллельно организовать независимые дебаты пытается общественное движение «Сомого куус» («Сила сплочения»), в которой объединились оппозиционные кандидаты. Однако общественники, поддерживающие кандидата «против всех», которого олицетворяет экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин, не могут найти площадку для встречи кандидатов.

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Причины отказов странные: в Доме дружбы народов им. Кулаковского начался срочный ремонт системы пожаротушения, и об этом стало известно уже после оплаты аренды. В Русском театре, с руководством которого также была договорённость о проведении дебатов, «Сомого куус» отказали «из-за поломки силового кабеля».

«Уже на следующий день выяснилось, что у нас сломался кабель. Поэтому, пожалуйста, сообщите, что в Русском театре дебатов не будет», — сказала общественникам замдиректора Русского театра Александра Звонкова.

Как сообщало ИА REGNUM, пока избирательная кампания по выборам мэра Якутска проходит скучно: самовыдвиженцев на выборы не допустили, фаворит известен. Между тем, в некоторых сёлах кипят страсти и идёт отчаянная борьба за власть, в том числе и с участием самовыдвиженцев.

Напомним, 10 сентября в Якутии состоятся более 500 выборов глав и депутатов разного уровня, в том числе будут избраны руководители восьми районов республики и её столицы. К голосованию Госсобрание Якутии с подачи избиркома пыталось отменить графу «против всех», но сделано это было неправильно, а потому ЦИК РФ распорядился оставить в бюллетенях возможность забраковать всех кандидатов сразу.

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